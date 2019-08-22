Пожары в Амазонии в Бразилии бушуют рекордными темпами в истории

Пожары в Амазонии в Бразилии бушуют катастрофическими темпами и угрожают будущему экосистемы планеты, сообщает CNN.

Их распространению, по мнению экологов и представителей правозащитных организаций, способствовали местные лесозаготовители, фермеры и владельцы ранчо, которые хотят очистить и использовать землю, вдохновившись призывом президентом страны Болсонаро.

"Действительно, в разгар климатической чрезвычайной ситуации политика Болсонаро, направленная на снижение уровня защиты окружающей среды и развитие Амазонки для добычи полезных ископаемых, разведения скота и ведения сельского хозяйства, ставит под угрозу будущее жизни на Земле, какой мы ее знаем, - пишет издание The Hill. - Северная Америка уже потеряла почти 300 видов флоры и фауны. Потери в более разнообразных тропиках, таких как Амазонка, невообразимо представить". По оценке экспертов, пожары и растущая вырубка лесов в бассейне Амазонки с целью разведения крупного рогатого скота для экспорта говядины в Соединенные Штаты в качестве основного фактора будут иметь катастрофические последствия для биоразнообразия и ускорят глобальное изменение климата на планете.

"Очень трудно остановить пожары, вызванные деятельностью человека", - сказал в интервью телекомпании CNN Линкольн Мунис Алвес, эксперт Центра Науки Национального Института космических исследований.

Когда Болсонаро баллотировался на пост президента, он дал предвыборные обещания по восстановлению экономики путем изучения экономического потенциала Амазонки. Теперь экологические организации говорят, что он поощрял владельцев ранчо, фермеров и лесозаготовителей эксплуатировать и сжигать тропический лес в масштабах, каких не было никогда прежде. Кроме того, президент Бразилии на 23 миллиона долларов сократил бюджет бразильского агентства по делам окружающей среды.

По словам экологических активистов, тропические леса Амазонки, где в настоящее время наблюдаются рекордные лесные пожары, являются важной частью способности планеты бороться с климатическим кризисом. "Амазонка невероятно важна для нашего будущего, потому эти уникальные леса способны предотвратить худшие последствия изменения климата, - сказал Кристиан Пуарье, директор программы некоммерческой организации Amazon Watch. - Это не гипербола. Мы смотрим на неисчислимые разрушения, которые наносят пожары не только Амазонке, но и всей нашей планете".

Тропические леса Амазонки производят около 20% кислорода в мире, и их часто называют "легкими планеты". По данным Всемирного фонда дикой природы, если тропический лес будет "безвозвратно поврежден", он может вместо этого начать выделять углерод - основной фактор изменения климата. Он считается жизненно важным для замедления глобального потепления и является ареалом пребывания для бесчисленных видов фауны и флоры. Являясь по площади всего в два раза меньше Соединенных Штатов, тропический лес Амазонки является самым большим на планете.

Тем временем спутниковая программа Европейского Союза "Коперник" представила карту, на которой показан дым от пожаров, распространяющихся по всей Бразилии до побережья Восточной Атлантики. Дым реально накрыл почти половину страны и направился в соседние страны - Перу, Боливию и Парагвай.