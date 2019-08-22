Новости

62% американцев не одобряют деятельность Трампа на посту президента 23:39
Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном 23:23
И.о. постпреда РФ при ООН: Мир в шаге от гонки вооружений из-за США 23:16
Пожары в Амазонии в Бразилии бушуют рекордными темпами в истории 22:53
Умер Заслуженный артист России Виктор Власов 22:36
СМИ: Канада выступила против возвращения России в G8 22:30
Шюррле и Понсе сыграют против "Браги" с первых минут 21:21
Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии 21:08
Россиянам рекомендовано избегать мест проведения акций в Гонконге 20:37
В Кремле подтвердили подготовку саммита по Сирии в Анкаре 20:33
Захарова не раскрыла информацию об обмене граждан между РФ и Украиной 20:31
Посольство РФ в США осудило попытки фальсификации истории в СМИ 20:23
В Курской области шесть человек пострадали в ДТП 20:22
Макей и Рапота обсудили взаимодействие в Союзном государстве 20:18
Режиссер Марк Захаров пошел на поправку 20:07
В кинотеатре "Иллюзион" пройдут бесплатные киномарафоны 20:05
Памфилова: Процедуру сбора подписей надо упрощать 19:57
Мария Захарова станцевала лезгинку 19:47
Стала известна дата прощания и похорон актрисы Александры Назаровой 19:44
В Петербурге локализовали крупный пожар на складе свечей 19:39
В Ростове гости устроили стрельбу на свадьбе 19:37
Главными площадками "PROлето" 31 августа станут ВДНХ и проспект Сахарова 19:18
Состояние "Титаника" за последние годы сильно ухудшилось 19:15
Петербургские врачи рассказали о состоянии пострадавшей в Турции девочки 19:13
Суд избрал меру пресечения троим полицейским по делу об изнасиловании 19:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Вильфанд рассказал, когда придет настоящее "бабье лето"
Вильфанд рассказал, когда придет настоящее "бабье лето"
В "РГ" расскажут о предстоящей "Волне здоровья"
В "РГ" расскажут о предстоящей "Волне здоровья"
22.08.2019 22:53
Рубрика: В мире

Пожары в Амазонии в Бразилии бушуют рекордными темпами в истории

Текст: Максим Макарычев

Пожары в Амазонии в Бразилии бушуют катастрофическими темпами и угрожают будущему экосистемы планеты, сообщает CNN.

Фото: iStock
В самых грязных городах России снизился объем атмосферных выбросов

Их распространению, по мнению экологов и представителей правозащитных организаций, способствовали местные лесозаготовители, фермеры и владельцы ранчо, которые хотят очистить и использовать землю, вдохновившись призывом президентом страны Болсонаро.

"Действительно, в разгар климатической чрезвычайной ситуации политика Болсонаро, направленная на снижение уровня защиты окружающей среды и развитие Амазонки для добычи полезных ископаемых, разведения скота и ведения сельского хозяйства, ставит под угрозу будущее жизни на Земле, какой мы ее знаем, - пишет издание The Hill. - Северная Америка уже потеряла почти 300 видов флоры и фауны. Потери в более разнообразных тропиках, таких как Амазонка, невообразимо представить". По оценке экспертов, пожары и растущая вырубка лесов в бассейне Амазонки с целью разведения крупного рогатого скота для экспорта говядины в Соединенные Штаты в качестве основного фактора будут иметь катастрофические последствия для биоразнообразия и ускорят глобальное изменение климата на планете.

"Очень трудно остановить пожары, вызванные деятельностью человека", - сказал в интервью телекомпании CNN Линкольн Мунис Алвес, эксперт Центра Науки Национального Института космических исследований.

Фото: istock
Ученые: Электросамокаты загрязняют окружающую среду больше автомобилей

Когда Болсонаро баллотировался на пост президента, он дал предвыборные обещания по восстановлению экономики путем изучения экономического потенциала Амазонки. Теперь экологические организации говорят, что он поощрял владельцев ранчо, фермеров и лесозаготовителей эксплуатировать и сжигать тропический лес в масштабах, каких не было никогда прежде. Кроме того, президент Бразилии на 23 миллиона долларов сократил бюджет бразильского агентства по делам окружающей среды.

По словам экологических активистов, тропические леса Амазонки, где в настоящее время наблюдаются рекордные лесные пожары, являются важной частью способности планеты бороться с климатическим кризисом. "Амазонка невероятно важна для нашего будущего, потому эти уникальные леса способны предотвратить худшие последствия изменения климата, - сказал Кристиан Пуарье, директор программы некоммерческой организации Amazon Watch. - Это не гипербола. Мы смотрим на неисчислимые разрушения, которые наносят пожары не только Амазонке, но и всей нашей планете".

Фото: iStock
Ученые нашли микропластик в арктическом льду

Тропические леса Амазонки производят около 20% кислорода в мире, и их часто называют "легкими планеты". По данным Всемирного фонда дикой природы, если тропический лес будет "безвозвратно поврежден", он может вместо этого начать выделять углерод - основной фактор изменения климата. Он считается жизненно важным для замедления глобального потепления и является ареалом пребывания для бесчисленных видов фауны и флоры. Являясь по площади всего в два раза меньше Соединенных Штатов, тропический лес Амазонки является самым большим на планете.

Тем временем спутниковая программа Европейского Союза "Коперник" представила карту, на которой показан дым от пожаров, распространяющихся по всей Бразилии до побережья Восточной Атлантики. Дым реально накрыл почти половину страны и направился в соседние страны - Перу, Боливию и Парагвай.

В мире Южная Америка Бразилия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин дал поручения по жилью для молодых ученых-преподавателей
Захарова не раскрыла информацию об обмене граждан между РФ и Украиной
Песков назвал предложение Трампа по Гренландии международным шоппингом
Метрополитен подал иск к участникам незаконных митингов
Захарова прокомментировала слова Зеленского о возвращении РФ в G8