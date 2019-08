Презентация нового альбома Билли Айлиш пройдет в Москве 27 августа

Билли Айлиш, презентация нового альбома, Дворец спорта "Мегаспорт", Москва, 27 августа

Уже в своем первом мировом туре новая звезда поп и инди-рок музыки решила выступить в России. Успех Билли Айлиш столь феноменален, что почти неправдоподобен: дебютный альбом 17-летняя певица выпустила только в марте 2019 года, и с тех пор ее When We All Fall Asleep, Where Do We Go? возглавлял хит-парады многих стран мира. А в главном из всех - Billboard Top-200, ее диск, уже название которого переводится парадоксально: "Когда мы падаем спать, где мы ходим?" несколько месяцев гордо гарцует в Top-3. Обычно надолго там задерживаются звезды хип-хопа, коммерческого R&B…

Но Билли Айлиш играет совсем другую - мрачноватую, мистическую, полную недоговоренностей, легкой смури и отчаяния музыку. Совсем не форматную. Тонко сочетая при этом драматичный, отчаянный и безысходный вокал, хмурую танцевальную электронику и цепкие, нервные гитарные аккорды.

Сложно сказать, повлияло ли на то, что она играет и поет именно так, врожденное заболевание - синдром Туретта - характеризующееся расстройством нервной системы, а также моторными и вокальными тиками (тик - это однотипные быстрые движения, например, моргания век или извлечения голосом не характерных для него звуков). Но музыка и тексты Билли Айлиш, в которых сдержанно кипят вулканы мыслей, метафор и образов, оказались очень востребованы аудиторией. А ее голос - ломкий, хрупкий: такой, что не оторваться! Эдакий поп-нуар, сочетание ненарочитой странной танцевальности с холодностью электронных тембров, и в то же время депрессивный, тягучий, нон-конформистский.

В этих песнях много ума, сопереживаний, отчаяния и вызова обстоятельствам жизни. Очевидно, назрела востребованность в таком электро-попе и инди-роке, на стыке с пост-панком и готикой в духе группы The Cure начала 80-х. Может, люди слишком устали от холеных и гламурных поп-див, привычно наряжающихся в шубы поверх купальника - обыденных, привычных, похожих друг на друга как болонки на собачьей выставке? А Билли Айлиш - другая. И она - одна такая. Немного инфернальная, но ранимая и душевная.

Наивысшее место в хит-параде синглов долгое время было у Bury a Friend (тоже то еще название - "Похорони друга") - 14-е. Но в начале недели уже другой сингл Айлиш - электронный и уже практически рэперский Bad Guy взобрался на первое! Тем более что в нем Билли уже продемонстрировала и то, как может небанально танцевать. Даже разбив ради своего "Плохого парня" (так переводится название) в кровь обе коленки…

В мировом туре Айлиш, кстати, поет эту песню дважды. Открывает ею концерт, а потом исполняет, когда выходит на бис. Ну а в коде звучат и другие синглы с этого диска: When the Party"s Over и тот же Bury a Friend.

В Москве ожидается, что Билли Айлиш исполнит 18-19 треков. И если более взрослые исполнители часто поют в турах и свои любимые чужие хиты, то Билли обойдется без кавер-версий. Хотя, любопытно, как она исполнила бы, например, что-то из The Cure, Lacrimosa или Ланы Дель Рэй? Подождем.