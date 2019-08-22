Президент Украины отчитал участников G7 за неподобающие мысли

Так совпало, что в субботу, когда участники G7 соберутся во Франции для очередного выяснения между собой экономических отношений, президент Украины Владимир Зеленский отправится в пеший поход по Киеву. И это не фигура речи. Отменив из соображений экономии военный парад в День независимости Украины, новый лидер Незалежной заменил его шествиями по украинской столице. Это будет что-то вроде советского "первомая", но в местных реалиях, когда в колоннах не строевым шагом пойдут певцы и певицы, учителя и волонтеры, дипломаты, ветераны и военнослужащие. А увеселять собравшийся народ приглашена, кто бы сомневался, бывшая "альма-матер" Зеленского откуда тот шагнул на президентские подмостки - "Квартал 95". Впрочем, нет смысла перечислять все хождения, намеченные в День независимости Украины различными общественными группами и партиями. Скажу только, что желающих себя показать и других посмотреть соберется немало. В регионах сформировали делегации бюджетников (по слухам на принудительной основе, но в офисе Зеленского утверждают, что все было по согласию - от Ред). Их централизованно доставят в Киев, чтобы и они могли осознать всю важность новой, придуманной президентом, пешей традиции.

А пока в украинской столице проводили генеральную репетицию марша, который возглавит глава Незалежной, тот, в свою очередь, не тратил времени даром (не зря же глава партии "Слуга народа" уже объявил избранного в апреле Зеленского более эффективным президентом, чем его предшественники - от Ред). Украинский лидер воспользовался случаем, чтобы поучить прибывающих во Францию членов G7 уму-разуму. Недаром, говоря о предстоящем приезде в Белый дом Зеленского, президент США назвал его "разумным парнем". Так что Володимир Олександрович всеми силами старался, что называется, соответствовать.

Вот только вышло у него не слишком ловко - сказалось отсутствие дипломатического и наличие комедийного опыта. Словом, с точки зрения внешнеполитического этикета вышло грустно и грубовато, а, по сути, смешно. Руководитель Незалежной, мнения которого, заметим, никто не спрашивал, обидевшись на президентов США и Франции, заговоривших о возможном возобновлении формата G8 с участием России, сообщил участникам G7 свои условия. Точнее перечислил, что должна сделать Москва, чтобы Трамп, Макрон, Меркель и другие пригласили российского президента присоединиться к "семерке". Список вышел солидный - от банальных причитаний по поводу Крыма и Донбасса, до освобождения политзаключенных и украинских моряков. Было странным, что в своем свитке претензий Зеленский не упомянул про газовые обиды Украины: то ли забыл, то ли приберег их на будущее. Так и видится глава Незалежной, зачитывающий в День Независимости Украины на сцене при значительном скоплении народа адресованный G7 ультиматум, после чего топает ногами и грозит кулаком в сторону Франции. Но на этот водевиль вместо Трампа откликнулась постоянный представитель МИД России Мария Захарова. Она пожалела украинского президента, которому "подсунули бессмысленный набор букв", что привело к невнятному пониманию таких терминов как "высокая дипломатия", "повестка" и прочее. И даже обещала по-братски периодически консультировать Зеленского, пока тот не укомплектовал свое министерство иностранных дел профессионалами.

Отличилось и посольство Украины в Соединенных Штатах, откуда не так давно президент Украины уволил руководителя дипмиссии Валерия Чалого. Судя по всему, оставшиеся на рабочих местах дипломаты решили, в свою очередь, потроллить Зеленского, выпустив на официальной странице посольства пост, где развивались идеи главы украинского государства. Итак, посольство от имени Украины, признанной в 2019 году самой бедной страной Европы, призвало лидеров G7 заставить Россию уважать мировой порядок и вернуться к конструктивному поведению. Ведь те, без указаний со стороны украинской дипмиссии, просто не знали бы, что им делать и как строить отношения с Москвой.

Отказавшись от проведения на День независимости военного парада, Зеленский был раскритикован сторонниками его предшественника Петра Порошенко. По словам бывшего первого вице-спикера Верховной Рады, решение действующего президента ограничиться мирными шествиями - "жирный стратегический минус". Но куда больший стратегический минус, когда глава украинского государства начинает всерьез объяснять участникам G7, что они должны и чего не должны делать. Следует признать: такого рода заявлениями смешить людей у бывшего комедийного актера Владимира Зеленского, ставшего главой Незалежней, выходит отлично.