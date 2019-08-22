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"Прощай, братишка". В Сети нашли самое страшное для мужчин фото

Текст:   Антон Благовещенский
22.08.2019,  
14:06
Фото: 3liAlra/Twitter Фото: 3liAlra/Twitter
Фото: 3liAlra/Twitter

Фотография неизвестной пары, сделанная издалека на камеру мобильного телефона, в одночасье стала популярной в соцсетях. Причина - необычный предмет, который девушка держит в руках, показывая своему спутнику.

"Прощай, братишка", - написал автор фото. Подпись определенно имеет под собой некоторые основания - дело в том, что в руках у девушки находятся распечатки переписки в Facebook Messenger. Их-то она и демонстрирует мужчине.

Выражение его лица сложно оценить, но мужская часть подписчиков оценивает шансы молодого человека на продолжение романтической связи с девушкой как не очень высокие. Не исключено, что его избранница каким-то образом проникла в переписку и смогла сохранить и распечатать компрометирующие сообщения.

Многие читатели принялись сочувствовать мужчине.

"Покойся с миром. Мы будем вспоминать тебя с любовью".

 

"Срочные новости. Местный житель оказался в опасности".

Некоторые попытались придумать, как оправдывается мужчина.

"Это не я, кто-то украл мой телефон".

 

"Детка, я не отправлял это, клянусь! - А вот здесь шрифтом 20pt написано, что ты это делал, Брэндон".

 

"Когда я понял, что именно у нее в руках".

Конечно, всегда есть надежда, что речь идет всего лишь о рекламных материалах, стилизованных под переписку в мессенджере, или о чем-то еще столь же безобидном. Тогда парню ничто не угрожает - если, конечно, он не скрывает что-то от своей возлюбленной.

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