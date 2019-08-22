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22.08.2019 13:33
Рубрика: Власть

Путин дал поручения по жилью для молодых ученых-преподавателей

Текст: Кира Латухина
Президент поручил обеспечить жильем молодых кандидатов и докторов наук, работающих в вузах, а также провести всероссийский конкурс по выявлению лидеров научно-технологической сферы. Глава государства утвердил перечень поручений по итогам встречи со студентами и аспирантами Уральского федерального университета.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Правительству предстоит разработать меры по созданию условий для обеспечения жильем молодых научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования - кандидатов и докторов наук. Доклад нужно представить до октября.

Фото: Pixabay
Путин поручил оценить возможность внедрения новых российских лекарств

Владимир Путин также поручил правительству до ноября представить предложения по совершенствованию порядка разработки, изготовления и применения отечественных радиофармацевтических лекарств, в том числе изготавливаемых образовательными организациями высшего образования и научными организациями, а также по расширению сфер применения таких лекарств.

В стратегии развития фармацевтической промышленности на период до 2030 года надо предусмотреть меры, направленные на обеспечение учета результатов научных исследований в области разработки конкурентоспособных отечественных лекарств, проводимых научными организациями и образовательными организациями высшего образования, оценить возможность коммерциализации и внедрения этих результатов.

Кроме того, кабмин должен рассмотреть вопрос о привлечении исследователей, научных организаций и коллективов, ведущих вузов Казахстана к участию в мероприятиях, предусмотренных федеральными научно техническими программами развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы, развития генетических технологий на 2019 - 2027 годы, развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры на 2019 - 2027 годы, а также рассмотреть вопрос о возможности поддержки (в форме совместных грантов) проектов, реализуемых научными коллективами России и Казахстана.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Часть поручений относится к организации "Россия - страна возможностей". Совместно с Минобрнауки она должна рассмотреть с учетом опыта Уральского федерального университета вопрос о проведении ежегодно с 2020 года всероссийского мероприятия для студентов для помощи в трудоустройстве с перспективой карьерного роста. Доклад надо сделать до ноября.

Еще Путин поручил рассмотреть вопрос о проведении всероссийского конкурса по выявлению лидеров научно-технологической сферы, в том числе среди молодых работников научных организаций и образовательных организаций высшего образования, предусмотрев при этом систему "социальных лифтов" для победителей.

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