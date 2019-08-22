Путин поручил оценить возможность внедрения новых российских лекарств

Президент поручил правительству предусмотреть в стратегии развития фармацевтической промышленности до 2030 года меры по учету результатов исследований, включая клинические, в области разработки конкурентоспособных отечественных лекарств, проводимых научными организациями и образовательными организациями высшего образования.

Также глава государства указал оценить возможность коммерциализации и внедрения этих результатов. Такие действия прописаны в поручениях, опубликованных на сайте Кремля.

Ответственным назначен председатель правительства, доклад нужно подготовить до 20 декабря.