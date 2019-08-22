Путин пожелал президенту Мозамбика удачи на выборах

У России и Мозамбика впереди много хороших проектов. О том, что нужно сделать для дальнейшего развития, говорили сегодня в Кремле лидеры двух стран.

В октябре в Сочи пройдет первый саммит Россия-Африка. К сожалению, президент Мозамбика Филипе Ньюси не сможет приехать - в его государстве как раз будут выборы. Зато сегодня он - гость в Кремле. Это первый официальный визит главы Мозамбика в Москву с 1987 года.

Владимир Путин пожелал Ньюси удачи на выборах и выразил надежду, что его страна будет представлена на форуме "на достойном, хорошем уровне".

Российский лидер назвал Мозамбик естественным и давним партнером нашей страны. "Мы с вами хорошо знаем, что Советский Союз в свое время сыграл значительную роль в становлении государственности Мозамбика", - напомнил он. В следующем году будет отмечаться 45-летие установления дипотношений.

Путин подчеркнул, что в торгово-экономической сфере связи пока скромные, но есть хорошие перспективы и очень хороший темп набран за последние годы. И предложил обсудить вопросы, связанные с ситуацией в регионе, а также другие проблемы. "Мы готовы к развитию отношений между нашими странами по всем направлениям", - заверил он.

Во встрече с российской стороны приняли участие глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава Минэкономразвития Максим Орешкин и замминистра обороны Александр Фомин.

Президент Мозамбика поблагодарил Россию за материальную и моральную помощь после двух разрушительных циклонов. "Мы хотим в вашем лице поблагодарить весь российский народ", - сказал он.

Ньюси оценил теплый прием и поздравил Россию с годовщиной национального флага.