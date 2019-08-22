День российского флага в Москве: Куда сходить и что посмотреть

Ближайшие четыре дня в Москве пройдут под знаком трех цветов. Российскому флагу, одному из главных государственных символов, исполнилось 350 лет. Солидной дате посвящены концерты, спектакли, акции, флешмобы и кинопоказы. Корреспондент "РГ" изучил праздничную афишу и выбрал самые интересные мероприятия.

Инфографика "РГ"/ Александр Чистов/ Александр Мелешенко

День российского флага официально празднуется 22 августа, потому первые торжества проходят уже сегодня. Отмечать юбилей триколора москвичи продолжат и завтра. Однако большинство мероприятий решено провести в субботу и воскресенье, чтобы присоединиться к празднику могли все желающие. Свои "фишки" подготовили парки, музеи, библиотеки, культурные центры и кинотеатры. В общей сложности подключились 33 площадки. Самые крупные - проспект Академика Сахарова, парк Победы на Поклонной горе, музей-заповедник "Коломенское", Екатерининский парк и сад "Эрмитаж". К примеру, на проспекте Сахарова праздник пройдет 24 августа. В 11.00 там устроят флешмоб - развернут полотно, сотканное из двух тысяч флагов российских городов. Как ожидается, участие в акции примут более тысячи человек. Чуть позже, с 14.00 до 17.00, пройдет большой концерт, где ждут уже около ста тысяч зрителей. Сюда придут известные актеры, герои России, спортсмены, космонавты, ученые. А споют Григорий Лепс, Валерия, Кристина Орбакайте, Владимир Кузьмин, Тимати, Клава Кока, "Голубые береты" и другие артисты.

На Поклонной горе 24 августа в 13.00 у памятника героям Первой мировой войны выступят детские духовые оркестры - участники Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". Юные музыканты будут аккомпанировать наездникам из Кремлевской школы верховой езды и Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка, которые устроят показательные выступления. С 15.00 до 23.00 здесь же будет работать открытый кинотеатр, где пройдут мастер-классы для детей, презентуют фильмы детских киностудий, работы конкурса инстаграм-фильмов о Москве и анимационное кино. В 20.00 в Музее Победы (кинотеатр "Поклонка") покажут фильм Василия Ливанова "Медный всадник России" и пройдет встреча с его съемочной группой. Там же 25 августа в 20.00 покажут фильм Виктории Фанасютиной "Солдатик". А в этот же день, но с 13.00 до 19.00 пройдет большой праздничный концерт с участием Дениса Майданова, Алексея Хворостяна, Владимира Девятова.

В музее-заповеднике "Коломенское" 24 августа состоится Международный фестиваль "Казачья станица". С 10:00 до 20:00 здесь выступят творческие коллективы, спортсмены, ремесленники, историки и этнографы, а также представители казачьих организаций и учебных заведений. В саду "Эрмитаж" с 11:00 до 22:00 пройдет инклюзивный благотворительный фестиваль "Галафест" - праздник для семей, воспитывающих детей с инвалидностью. А в Екатерининском парке организуют "День Преображенского полка". Также здесь выступят с концертной программой победители телепроекта "Большая перемена". Завершит праздник концерт группы "Александров-Парк", в состав которой вошли участники Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова.

Большую программу подготовила ВДНХ. Все дни на Центральной аллее будут идти фристайл-выступления рэп-исполнителей. В это время уличные художники будут устраивать перформансы и рисовать граффити. Эти шоу станут частью фестиваля "Ритм моего города", третья неделя которого посвящена стритстайлу. Бесплатная экскурсия, посвященная гербам и флагам, пройдет 23 августа. Это именно та символика, которую можно увидеть на многочисленных фризах, фронтонах и фасадах павильонов ВДНХ. Участников ждут в 12:00 у музея ВДНХ (арка главного входа). В этот же день в 19:00 перед павильоном № 1 "Центральный" гости посмотрят выступление коллектива Twisted Tubes из Манчестера. Они исполнят микс из множества композиций разных жанров. А все, кто придут 24 августа, увидят шествие участников Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". В 12:00 музыканты стартуют на площади Промышленности, далее отправятся по Главной и Центральной аллеям и финишируют у входной арки.

Отдельную программу к празднику подготовила сеть кинотеатров "Москино". В кинотеатрах "Молодежный" и "Тула" 22 августа зрители бесплатно увидят фильм "Офицеры", в "Вымпеле" покажут самые интересные эпизоды мультипликационного сериала "Гора самоцветов", в "Березке" - культовую ленту "Броненосец "Потемкин", а в "Искре" - "Тимура и его команду". В этот же день библиотека № 180 ждет в гости маленьких ценителей искусства. Им покажут мультфильм "Сказка о том, как Петр-царевич цвета для флага российского искал". В субботу, 24 августа, сразу пять кинотеатров - "Сатурн", "Тула", "Вымпел", "Спутник" и "Полет" - приглашают посмотреть фильм Андрея Волгина "Балканский рубеж", который вышел в широкий прокат минувшей весной.

Конкретно

Программу мероприятий, посвященных Дню флага, можно найти на портале mos.ru.

Кстати

В каких парках Москвы можно отметить День флага?

22 августа:

- парк Победы (12:00-19:00);

- сад "Эрмитаж" (14:00-17:00);

- Измайловский парк (13:00-17:00);

- парк "Фили" (13:00-17:00);

- парк "Зарядье" (17:00-20:00);

- Сиреневый сад (13:00-17:00);

- ландшафтный парк "Митино" (17:00-19:00);

- усадьба Воронцово (15:00-18:00);

- сад имени Баумана (13:00-16:00);

- Лианозовский парк (13:00-17:00);

- Таганский парк (14:00-17:00);

- парк "Северное Тушино" (15:00-18:00);

- парк "Сокольники" (13:00-16:00);

- парк "Кузьминки" (15:00-19:00);

- Парк Горького (18:00-21:00).

24 августа:

- парк Победы (13:00-18:00);

- Перовский парк (14:00-17:00);

- Бабушкинский парк (15:00-19:00);

- парк "Красная Пресня" (13:00-17:00);

- парк "Фили" (14:00-19:00);

- парк 50-летия Октября (13:00-17:00).

25 августа:

- парк Олимпийской деревни (13:00-15:00);

- парк "Фили" (13:00-15:00);

- ландшафтный парк "Митино" (17:00-18:00);

- парк "Ходынское поле" (11:00-17:00).

Справка "РГ"

Впервые триколор, как считают историки, упоминается в указах царя Алексея Михайловича от 1669 года. Тогда на воду спустили первый русский военный корабль "Орел", на борту которого и подняли бело-сине-красный флаг. Широкое распространение он получил уже при Петре I. Сегодня триколор - один из главных государственных символов страны наряду с гербом и гимном.