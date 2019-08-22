Главными площадками "PROлето" 31 августа станут ВДНХ и проспект Сахарова

На проспекте Сахарова и ВДНХ 31 августа пройдет фестиваль "PROлето". Музыкальное мероприятие объединит современных исполнителей, которых выберут сами москвичи. "Юбилейный сезон - особенный для ВДНХ, и этим летом здесь уже прошло больше 100 фестивалей и концертов, выставок и мастер-классов. К концу лета обычно в город возвращаются наши друзья из путешествий, мы встречаемся и рассказываем друг другу про лето. "PROлето" - фестиваль, который мы проведем на ВДНХ 31 августа", - рассказал Александр Жестков, руководитель пресс-службы ВДНХ.

По его словам, это будет динамичная вечеринка под открытым небом с модными хедлайнерами, причем, кто выйдет на сцену, решат сами москвичи. На портале "Активный гражданин" сегодня еще есть возможность выбрать любимых артистов и, возможно, именно они выступят в последний день лета на фестивале модной молодежной музыки. Отдать свой голос можно за Егора Крида, "Дискотеку Аварию", ST, Ганвеста, "Руки вверх", Мота, Cali, Ramil, Grivina, Катю Адушкину, Олега Тернового и других музыкантов. Отрадно, что проголосовать можно одновременно до четырех вариантов.

Поддержал фестиваль и Российский союз молодежи (РСМ). Его председатель Павел Красноруцкий отметил, что РСМ заранее обратился к дирекции ВДНХ с инициативой подключится к проведению "PROлето". "У нас есть большой опыт в проведение подобных мероприятий. На протяжении 25 лет мы работаем с молодежью вместе с "Музыкой Первого". Написали мы заявление об организации и еще одной площадки для фестиваля - на проспекте Академика Сахарова. Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы согласовал нам это место", - отметил он.

Сбор посетителей на проспекте Академика Сахарова начнется в 14.00, а сам фестиваль, который включит в себя и танцевальный марафон, начнется в 15:00. Продлится он до 19:00. Вечерняя программа стартует на ВДНХ с 20:00 до 23:00.