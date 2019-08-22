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22.08.2019 00:17
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На зависть центру

К сентябрю москвичи увидят обновленный Зеленоград
Текст: Ангелина Зеленькова
Фото: Сергей Михеев
Российская газета - Столичный выпуск № 186(7944)
Парки, скверы, улицы, школы и детские сады в Зеленограде к сентябрю приобретут новый облик. Самый маленький округ, расположенный в 37 км от центра Москвы, с каждым годом преображается, и сейчас его жители с гордостью говорят - у нас даже лучше, чем в центре столицы. Согласен с этим и мэр Москвы Сергей Собянин, побывав в нескольких районах Зеленограда.
Сергей Собянин рассказал, что ждать открытия парка Победы осталось недолго - он готов уже на 90 процентов. Фото: Сергей Михеев. Сергей Собянин рассказал, что ждать открытия парка Победы осталось недолго - он готов уже на 90 процентов. Фото: Сергей Михеев.
Сергей Собянин рассказал, что ждать открытия парка Победы осталось недолго - он готов уже на 90 процентов. Фото: Сергей Михеев.

Сначала глава города проинспектировал благоустройство бульварной зоны в 20-м микрорайоне округа. Встретился с членами окружного совета ветеранов и сообщил им важную новость: столичное правительство намерено рассмотреть вопрос об увеличении размера региональной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, так как доходы бюджета позволяют это сделать. "Несмотря на разговоры о том, что с экономикой с каждым годом все хуже и хуже, на самом деле, я ответственно вам говорю, это не так - растут доходы, растет подоходный налог, растут заработные платы, растет поступление налога на прибыль, потому что растет прибыльность предприятий, доходы предприятий. Это первый признак того, что экономика развивается. Исходя из этого, мы обязательно в ближайшее время рассмотрим увеличение минимальной пенсии, минимального дохода", - сказал глава города.

Столичное правительство рассмотрит вопрос об увеличении региональной доплаты к пенсии

На сколько именно увеличат выплаты, мэр не сказал. Сообщил лишь, что решение на этот счет будет принято на заседании правительства Москвы уже на следующей неделе. Напомню, что в прошлом году надбавки пенсионерам в городе выросли сразу на 3 тысячи рублей - до 17,5 тысячи.

Градоначальник сообщил и еще одну радостную новость - масштабное благоустройство Зеленограда завершится до 1 сентября. В течение лета здесь приводится в порядок больше 150 различных объектов - дворов, школьных территорий, местных парков и знаковых для города мест, таких как Центральный проспект. Важное место в городе занимает и Парк Победы на северном берегу Большого городского пруда. Для зеленоградцев он всегда был центром притяжения и теперь преобразился почти до неузнаваемости.

"Красивый парк получается, достойный уровня столицы. Здесь можно и спортом заниматься, и городские мероприятия проводить", - заметил мэр, прогулявшись по новеньким лестницам и набережной, где возводится деревянный настил над водой. У местных жителей поинтересовался: "Что бы вы хотели здесь еще видеть?"

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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"У нас будет свой Парк Горького, - делится впечатлениями Софья Назаренко. - Хорошо бы проводить здесь выставки, как в Музеоне, и открыть киоски, небольшие кафешки".

По словам Собянина, это возможно, нужно лишь отправить свои пожелания в департаменты культуры и торговли, которые обязательно поддержат подобные идеи. Ждать открытия парка осталось недолго - он готов уже на 90 процентов, так что 1 сентября в нем можно будет отпраздновать День знаний.

Самым маленьким жителям Зеленограда мэр сделал подарок, открыв первую московскую совмещенную школу - детский сад N 2045 в районе Крюково. "Проект строительства такого здания реализован в городе впервые, - отметил градоначальник. - Мы долго работали с министерством образования, Роспотребнадзором, чтобы создать проект, который позволил бы в одном блоке заниматься дошколятам, и чтобы тут же был блок для начальных классов".

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