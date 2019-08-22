Как кандидаты в Мосгордуму собираются улучшить жизнь горожан?

Построить новые поликлиники и детсады, защитить от вырубки парки, увеличить социальные пособия и развивать массовый спорт - это лишь некоторые шаги, которые намерены делать кандидаты в Мосгордуму. Что еще собираются предпринять до выборов претенденты на депутатский мандат, узнал корреспондент "РГ".

За победу на выборах 8 сентября, например, в 24-м избирательном округе поборется самовыдвиженец, главный врач Диагностического центра N3 Игорь Дягилев. По долгу службы он первым делом намерен поставить вопросы по целому ряду проблем в здравоохранении и сделать все от него зависящее для их решения. По его мнению, на прием пациента должно уходить 15 минут, а не 12, как сейчас. Учить москвичей беречь здоровье нужно начинать с детсада и школы, уверен он. "Жители столицы должны иметь возможность проходить диспансеризацию раз в год с расширенным перечнем исследований и консультаций врачей-специалистов, - объясняет Дягилев. - А многодетным нужно создать условия, чтобы все члены семьи проходили диспансеризацию одновременно и в одном месте".

Нужно тщательнее контролировать сферу ЖКХ и миграционное законодательство

А молодым врачам нужно давать жилье, говорит кандидат. Еще, по его мнению, нужно тщательнее контролировать сферу ЖКХ, миграционное законодательство и реализацию программы реновации, улучшать дворы и районы. В частности, в Лефортове Игорь Дягилев предлагает построить подземные паркинги, усилить борьбу с нелегальными такси, восстановить спортивно-досуговую зону за кинотеатром "Спутник", высадить большие деревья вместо спиленных и добиться качественного капремонта в жилых домах. Жители района Нижегородский нуждаются в МФЦ, комфортной зоне отдыха в Народном парке на Перовском шоссе и удобном подземном переходе под железнодорожными путями в Карачарово. В Южнопортовом кандидат намерен навести порядок на авторынке "Южный порт". А в Текстильщиках - добиться строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в северной части Волжского бульвара, озеленения и благоустройства сквера 200-летия Пушкина и реконструкции Люблинского рынка.

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева, баллотирующаяся по округу N4, выступает против точечной застройки, вырубки зеленых насаждений и агрессивного влияния на природу реагентов. Она твердо уверена: социальные надбавки, пособия и выплаты пенсионерам, ветеранам, инвалидам и родителям детей-инвалидов, многодетным и молодым семьям нужно повышать. При этом сам процесс получения соцпомощи, считает Киселева, необходимо упростить, избавившись от бумажной волокиты. По словам кандидата, избиратели на встречах поднимают вопросы ремонта дорог, строительства новых спортивных и детских площадок. Не хватает районам столицы и бассейнов. Об этой проблеме жители говорят едва ли не чаще остальных.В районах Марии Киселевой много и других проблем. Например, в Кунцеве нужно провести аудит всех недостроенных объектов и привести в порядок стадион "Медик" и одноименный дом культуры. Кировскую и Строгинскую поймы в районе Строгино жители хотели бы развивать исключительно для отдыха и занятий спортом. Все решения в городе, по мнению Киселевой, должны приниматься только с учетом их мнения. Общественные слушания, говорит кандидат, нужно сделать обязательными и проводить даже в случаях, когда они не прописаны в законах буквально. "Жители иногда говорят, а их просто не слышат, - отмечает Мария Киселева. - А это люди, которые живут в своих районах, знают ситуацию изнутри лучше тех, кто принимает решения".

Избиратели на встречах поднимают вопросы ремонта дорог, строительства новых спортивных и детских площадок

Слушать и слышать обычных горожан призывает и главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян. Как он признается, на выборы идет, чтобы дать москвичам право голоса. Баллотируется как самовыдвиженец от 5-го избирательного округа. Над его программой работали жители, которые приходили на встречи, эксперты, аналитики и юристы. Кандидат предлагает создать новый Генплан Москвы. По его словам, документ, созданный еще в 90-х годах, с незначительными поправками был принят десять лет назад. Он устарел и нуждается в замене. Новый Генплан должен быть согласован с жителями - порайонно и поквартально, подчеркивает Бабаян. Предлагает он и обязать застройщиков сначала строить поликлиники и школы, дороги и парковки, парки и скверы, а лишь потом - жилые, административные и коммерческие здания. Другая проблема - шум в городе, который в ночные часы нередко создают стройки, рестораны и магазины, расположенные в жилых домах. Поймать за руку виновных почти невозможно, поэтому он предлагает ужесточить закон о тишине. Отдельная беда - зазывалы-рекламщики с мегафонами у метро. Управу на организаторов таких "кампаний" должны найти городские депутаты, уверен Роман Бабаян.

Основатель и управляющий партнер сети семейных кафе-кондитерских "АндерСон" Анастасия Татулова тоже идет на выборы самовыдвиженцем, но по округу N17. Сейчас она добивается строительства физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Чечулина. Построить его власти обещали давно, однако на его месте по-прежнему пустырь. Еще важная проблема - во многих домах ее округа нет пандусов. Но если и есть, то часто выглядят как непреодолимое препятствие. "Пандусы возле домов в Ивановском порой расположены под каким-то невероятным углом - людям с инвалидностью такой подъем не преодолеть. А еще они слишком широкие и подходят только для больших колясок, - отмечает кандидат. - А в подъезде дома на Магнитогорской, 17, пандус сделан, кажется, только для галочки в документах. По сути, часть лестницы сбоку просто залили асфальтом. Это даже выглядит жутко. А у людей нет альтернативы - приходится пользоваться тем, что есть". На встречу с жителями пришли представители "Жилищника". После переговоров было решено пандус переделать. Анастасия Татулова также включила в свою программу пункт о развитии доступной среды в Перове, Ивановском и Соколиной Горе.