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22.08.2019 00:02
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Кино в трех цветах

Какие фильмы покажут в честь 350-летия российского флага
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 186(7944)
В Москве 350-летний юбилей российского флага будут праздновать с 22 по 25 августа. Флешмобы, акции и концерты пройдут на 33 площадках - в парках, музеях, библиотеках и культурных центрах. Отдельное место в программе отведено отечественному кинематографу. Какие фильмы бесплатно покажут москвичам?

Официально День Государственного флага Российской Федерации празднуется сегодня, 22 августа. Впервые триколор, как считают историки, упоминается в указах царя Алексея Михайловича от 1669 года. Тогда на воду спустили первый русский военный корабль "Орел", на борту которого и подняли бело-сине-красный флаг. Широкое распространение он получил уже при Петре I. Сегодня триколор - один из главных государственных символов наряду с гербом и гимном.

С 24 на 25 августа пройдет ежегодная акция "Ночь кино"

Отмечать его 350-летие начнут сегодня. Особую программу к празднику подготовила городская сеть кинотеатров "Москино". В кинотеатрах "Молодежный" и "Тула" 22 августа зрители бесплатно увидят фильм "Офицеры", в "Вымпеле" покажут самые интересные эпизоды мультипликационного сериала "Гора самоцветов", в "Березке" - культовую ленту "Броненосец "Потемкин", а в "Искре" - "Тимура и его команду". В этот же день библиотека N 180 ждет в гости маленьких ценителей искусства. Им покажут мультфильм "Сказка о том, как Петр-царевич цвета для флага российского искал".

Фото: Николай Нестеренко
Краеведы назвали Нижний Новгород родиной российского триколора

В субботу, 24 августа, сразу пять кинотеатров - "Сатурн", "Тула", "Вымпел", "Спутник" и "Полет" - приглашают посмотреть фильм Андрея Волгина "Балканский рубеж", который вышел в широкий прокат минувшей весной. За киношной атмосферой стоит идти и на Поклонную гору. Там с 15.00 до 23.00 будет работать открытый кинотеатр, где устроят презентацию фильмов детских киностудий, покажут лучшие работы конкурса инстаграм-фильмов о Москве и анимационное кино. В 20.00, но уже в Музее Победы, зрители сначала посмотрят ленту Василия Ливанова "Медный всадник России", а потом в неформальной обстановке пообщаются со съемочной группой. Здесь же 25 августа в 20.00 покажут фильм Виктории Фанасютиной "Солдатик".

Кроме того, с 24 на 25 августа в Москве пройдет ежегодная акция "Ночь кино". Всего запланировано около 340 мероприятий. Предпремьерные показы, экскурсии и встречи с режиссерами начнутся в 14.00 и продлятся до самого утра. Официально акция начнет шествие по городу в кинотеатре "Октябрь" на Новом Арбате. Там в 16.00 представят премьерную картину "Мальчик русский". В центре сюжета - деревенский паренек, решивший пойти добровольцем на фронт.

Кстати

Расписание кинопоказов, посвященных Дню флага, и мероприятий "Ночи кино" можно найти на сайте mos.ru

Триколор под окном

Текст: Владислав Куликов
Председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что действующее законодательство не содержит излишних ограничений на использование государственной символики.

Напоминание прозвучало накануне Дня Государственного флага, который в нашей стране отмечается 22 августа. Павел Крашенинников подчеркнул, что с 2008 года законодательно разрешено свободное уважительное использование российского триколора гражданами и организациями в повседневной жизни. Россияне могут беспрепятственно вывешивать флаг своей страны на жилых домах, личных автомобилях, размещать в офисах, приносить на массовые публичные мероприятия и т.д. не только в праздничные дни, но и в любой другой день в году.

Фото: Николай Нестеренко
Краеведы назвали Нижний Новгород родиной российского триколора

До того действительно существовала проблема: порядок использования флага был строго регламентирован. Закон прописывал исчерпывающий список ситуаций, когда разрешено поднять триколор. "Исчерпывающий" означает: что не разрешено, то запрещено. Раз в списке не было, допустим, победы сборной России в важном матче, то болельщик, радостно размахивающий флагом на трибуне, превращался в правонарушителя. Так как за нарушение порядка официального использования государственных символов Российской Федерации в КоАП предусмотрен штраф. Но старые нормы давно изменились, гражданам и организациям разрешено использовать флаг страны при условии, что их действия не являются надругательством.

Ежегодно 22 августа в Российской Федерации отмечается День Государственного флага

"Таким образом, уже более 10 лет россияне, желающие подчеркнуть свою гражданскую принадлежность, выразить патриотические чувства, могут свободно использовать Государственный флаг в повседневной жизни: вывешивать на своих домах, размещать на автомобилях, приносить на мероприятия и т.п., - сказал Павел Крашенинников. - Мы полностью поддерживаем идеи популяризации госсимволики, поскольку это помогает развитию патриотизма и гражданственности, но обращаем внимание, что никаких излишних ограничений на ее использование гражданами в настоящее время нет. Граждане и организации вправе беспрепятственно использовать Государственный флаг России и Государственный герб РФ в любой день по своему усмотрению, соблюдая при этом уважительное отношение к государственным символам, а следовательно, к государству и обществу".

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