Официально День Государственного флага Российской Федерации празднуется сегодня, 22 августа. Впервые триколор, как считают историки, упоминается в указах царя Алексея Михайловича от 1669 года. Тогда на воду спустили первый русский военный корабль "Орел", на борту которого и подняли бело-сине-красный флаг. Широкое распространение он получил уже при Петре I. Сегодня триколор - один из главных государственных символов наряду с гербом и гимном.
Отмечать его 350-летие начнут сегодня. Особую программу к празднику подготовила городская сеть кинотеатров "Москино". В кинотеатрах "Молодежный" и "Тула" 22 августа зрители бесплатно увидят фильм "Офицеры", в "Вымпеле" покажут самые интересные эпизоды мультипликационного сериала "Гора самоцветов", в "Березке" - культовую ленту "Броненосец "Потемкин", а в "Искре" - "Тимура и его команду". В этот же день библиотека N 180 ждет в гости маленьких ценителей искусства. Им покажут мультфильм "Сказка о том, как Петр-царевич цвета для флага российского искал".
В субботу, 24 августа, сразу пять кинотеатров - "Сатурн", "Тула", "Вымпел", "Спутник" и "Полет" - приглашают посмотреть фильм Андрея Волгина "Балканский рубеж", который вышел в широкий прокат минувшей весной. За киношной атмосферой стоит идти и на Поклонную гору. Там с 15.00 до 23.00 будет работать открытый кинотеатр, где устроят презентацию фильмов детских киностудий, покажут лучшие работы конкурса инстаграм-фильмов о Москве и анимационное кино. В 20.00, но уже в Музее Победы, зрители сначала посмотрят ленту Василия Ливанова "Медный всадник России", а потом в неформальной обстановке пообщаются со съемочной группой. Здесь же 25 августа в 20.00 покажут фильм Виктории Фанасютиной "Солдатик".
Кроме того, с 24 на 25 августа в Москве пройдет ежегодная акция "Ночь кино". Всего запланировано около 340 мероприятий. Предпремьерные показы, экскурсии и встречи с режиссерами начнутся в 14.00 и продлятся до самого утра. Официально акция начнет шествие по городу в кинотеатре "Октябрь" на Новом Арбате. Там в 16.00 представят премьерную картину "Мальчик русский". В центре сюжета - деревенский паренек, решивший пойти добровольцем на фронт.
Кстати
Расписание кинопоказов, посвященных Дню флага, и мероприятий "Ночи кино" можно найти на сайте mos.ru
Триколор под окном
Напоминание прозвучало накануне Дня Государственного флага, который в нашей стране отмечается 22 августа. Павел Крашенинников подчеркнул, что с 2008 года законодательно разрешено свободное уважительное использование российского триколора гражданами и организациями в повседневной жизни. Россияне могут беспрепятственно вывешивать флаг своей страны на жилых домах, личных автомобилях, размещать в офисах, приносить на массовые публичные мероприятия и т.д. не только в праздничные дни, но и в любой другой день в году.
До того действительно существовала проблема: порядок использования флага был строго регламентирован. Закон прописывал исчерпывающий список ситуаций, когда разрешено поднять триколор. "Исчерпывающий" означает: что не разрешено, то запрещено. Раз в списке не было, допустим, победы сборной России в важном матче, то болельщик, радостно размахивающий флагом на трибуне, превращался в правонарушителя. Так как за нарушение порядка официального использования государственных символов Российской Федерации в КоАП предусмотрен штраф. Но старые нормы давно изменились, гражданам и организациям разрешено использовать флаг страны при условии, что их действия не являются надругательством.
"Таким образом, уже более 10 лет россияне, желающие подчеркнуть свою гражданскую принадлежность, выразить патриотические чувства, могут свободно использовать Государственный флаг в повседневной жизни: вывешивать на своих домах, размещать на автомобилях, приносить на мероприятия и т.п., - сказал Павел Крашенинников. - Мы полностью поддерживаем идеи популяризации госсимволики, поскольку это помогает развитию патриотизма и гражданственности, но обращаем внимание, что никаких излишних ограничений на ее использование гражданами в настоящее время нет. Граждане и организации вправе беспрепятственно использовать Государственный флаг России и Государственный герб РФ в любой день по своему усмотрению, соблюдая при этом уважительное отношение к государственным символам, а следовательно, к государству и обществу".