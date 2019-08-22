В Москве 350-летний юбилей российского флага будут праздновать с 22 по 25 августа. Флешмобы, акции и концерты пройдут на 33 площадках - в парках, музеях, библиотеках и культурных центрах. Отдельное место в программе отведено отечественному кинематографу. Какие фильмы бесплатно покажут москвичам?

Официально День Государственного флага Российской Федерации празднуется сегодня, 22 августа. Впервые триколор, как считают историки, упоминается в указах царя Алексея Михайловича от 1669 года. Тогда на воду спустили первый русский военный корабль "Орел", на борту которого и подняли бело-сине-красный флаг. Широкое распространение он получил уже при Петре I. Сегодня триколор - один из главных государственных символов наряду с гербом и гимном.

С 24 на 25 августа пройдет ежегодная акция "Ночь кино"

Отмечать его 350-летие начнут сегодня. Особую программу к празднику подготовила городская сеть кинотеатров "Москино". В кинотеатрах "Молодежный" и "Тула" 22 августа зрители бесплатно увидят фильм "Офицеры", в "Вымпеле" покажут самые интересные эпизоды мультипликационного сериала "Гора самоцветов", в "Березке" - культовую ленту "Броненосец "Потемкин", а в "Искре" - "Тимура и его команду". В этот же день библиотека N 180 ждет в гости маленьких ценителей искусства. Им покажут мультфильм "Сказка о том, как Петр-царевич цвета для флага российского искал".

В субботу, 24 августа, сразу пять кинотеатров - "Сатурн", "Тула", "Вымпел", "Спутник" и "Полет" - приглашают посмотреть фильм Андрея Волгина "Балканский рубеж", который вышел в широкий прокат минувшей весной. За киношной атмосферой стоит идти и на Поклонную гору. Там с 15.00 до 23.00 будет работать открытый кинотеатр, где устроят презентацию фильмов детских киностудий, покажут лучшие работы конкурса инстаграм-фильмов о Москве и анимационное кино. В 20.00, но уже в Музее Победы, зрители сначала посмотрят ленту Василия Ливанова "Медный всадник России", а потом в неформальной обстановке пообщаются со съемочной группой. Здесь же 25 августа в 20.00 покажут фильм Виктории Фанасютиной "Солдатик".

Кроме того, с 24 на 25 августа в Москве пройдет ежегодная акция "Ночь кино". Всего запланировано около 340 мероприятий. Предпремьерные показы, экскурсии и встречи с режиссерами начнутся в 14.00 и продлятся до самого утра. Официально акция начнет шествие по городу в кинотеатре "Октябрь" на Новом Арбате. Там в 16.00 представят премьерную картину "Мальчик русский". В центре сюжета - деревенский паренек, решивший пойти добровольцем на фронт.

Кстати

Расписание кинопоказов, посвященных Дню флага, и мероприятий "Ночи кино" можно найти на сайте mos.ru