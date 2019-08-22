Как украсили Москву ко Дню Государственного флага России

Ко Дню Государственного флага России на фасадах столичных зданий появится его 3D-проекция. С 22 по 25 августа в 23:00 световое шоу можно увидеть на фасаде Большого театра и на Останкинской башне, а также на фасадах зданий правительства России и Внешэкономбанка на проспекте Академика Сахарова.

Город также украшают около 350 тематических плакатов, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы. Праздничные видеоролики будут запущены на медиафасадах здания Центрального телеграфа и домах 8 и 28 на Новом Арбате. Триколор будет развиваться и на пяти мостах - Большом Каменном, Большом Устьинском, Новоарбатском, Крымском и Бородинском.

В Москве 350-летний юбилей российского флага отметят на 33 городских площадках. На всех крупных площадках выступят оркестры фестиваля "Спасская башня". Кроме этого, 22 и 24 августа москвичи станут свидетелями двух масштабных флешмобов. На Поклонной горе студенты и волонтеры развернут гигантский триколор, длинной в 40 метров.

24 августа в парке Победы на Поклонной горе с 12:00 до 13:00 пройдет выступление всадников Кремлевской школы верховой езды и кавалерийского почетного эскорта Президентского полка. А главным событием в этот день станет концерт на проспекте Академика Сахарова.

Напомним, впервые триколор упоминается в указах царя Алексея Михайловича от 1669 года. Тогда на воду спустили первый русский военный корабль "Орел", на борту которого и подняли бело-сине-красный флаг. Уже при Петре I он получил широкое распространение. Сегодня триколор - один из главных государственных символов наряду с гербом и гимном.