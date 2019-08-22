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22.08.2019 10:45
Проект: В регионах

Липецким многодетным семьям выделят 25 млн на строительство жилья

На рабочем совещании по вопросам индивидуального жилищного строительства в поселке "Радужный" в Желтых песках врио главы региона Игорь Артамонов обсудил реализацию пилотного проекта "Развитие индивидуального жилищного строительства Липецкой области" для многодетных семей. На строительство жилья семьям выделяют социальную выплату от областной администрации. Для этого из областного бюджета в 2019 году выделено 25 миллионов рублей. Выплаты могут быть направлены на погашение основного долга, оплату первоначального взноса, строительных материалов или договора подряда. Уже 30 семей написали заявление на получение социальных выплат.
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

В настоящее время в поселке выполнено комплексное обеспечение инженерной инфраструктурой и автодорогами. В декабре 2019 года будет завершено строительство сетей водоснабжения.

Фото: Администрация Липецкой области
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"Пилотный проект индивидуального жилищного строительства в поселке "Радужный" - это хорошая социальная программа. Наша задача - оказать поддержку всем многодетным семьям, которые получили участки в Желтых песках под строительство дома, проинформировать людей о социальных выплатах, помогать им в строительстве и совершенствовать существующие программы, чтобы как можно больше людей могли улучшить свои жилищные условия", - подчеркнул Игорь Артамонов.

Ориентировочный объем вводимого жилья в посёлке "Радужный" составляет 150-200 тыс. квадратных метров. Создание инженерной инфраструктуры ведется за счет средств федерального бюджета.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Липецкая область Липецкая область
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