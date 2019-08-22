Липецким многодетным семьям выделят 25 млн на строительство жилья

В настоящее время в поселке выполнено комплексное обеспечение инженерной инфраструктурой и автодорогами. В декабре 2019 года будет завершено строительство сетей водоснабжения.
"Пилотный проект индивидуального жилищного строительства в поселке "Радужный" - это хорошая социальная программа. Наша задача - оказать поддержку всем многодетным семьям, которые получили участки в Желтых песках под строительство дома, проинформировать людей о социальных выплатах, помогать им в строительстве и совершенствовать существующие программы, чтобы как можно больше людей могли улучшить свои жилищные условия", - подчеркнул Игорь Артамонов.
Ориентировочный объем вводимого жилья в посёлке "Радужный" составляет 150-200 тыс. квадратных метров. Создание инженерной инфраструктуры ведется за счет средств федерального бюджета.