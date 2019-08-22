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22.08.2019 17:39
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

МАКС-2019: Как добраться быстро и с комфортом

Текст: Ирина Рыбникова
На все время работы международного авиационно-космического салона МАКС-2019, который пройдет с 27 августа по 1 сентября, движение в городах Жуковский и Раменское будет ограничено. Въехать в Жуковский можно будет только автопропускам, а часть улиц и вовсе станут непроезжими. Однако устроители крупнейшей мировой авиавыставки постарались организовать логистику так, чтобы добраться до МАКСа можно было быстро и без проблем.
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

У тех, кто собирается приехать на авиасалон на личном транспорте, есть два варианта. Можно добраться до бывшего аэропорта "Быково" , где организована парковка на 12 тысяч машиномест, а уже оттуда уехать на МАКС на автобусе. Или приобрести автопропуск и талон на парковку, дающий право оставить машину на территории автосалона, где парковка вмещает 7,5 тысячи автомобилей. Цена вопроса - от 2,5 до 3,5 тысячи в зависимости от близости к основной площадке авиавыставки.

Фото: Авиационный комплекс им. Ильюшина
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Но проще всего будет добраться общественным транспортом. Для посетителей авиасалона выделено 174 бесплатных автобусов "Мострансавто". С 27 августа бесплатные автобусы начнут курсировать от платформы "Отдых", с 30 августа - от платформы "42-й километр". Время работы автобусов - с 08.00 до 20.00. Интервалы движения - 20 минут. Чтобы пассажирам легче было сориентироваться, на каждом автобусе будет размещена табличка с логотипом МАКСа.

"На пригородном железнодорожном сообщении назначены дополнительные электропоезда с сокращенным до 5-12 минут интервалом движения", - отмечает министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик. Электрички в сторону Жуковского отходят с Казанского вокзала. До "Отдыха" они добираются за 57 минут, до "42-го километра" - за 62 минуты. Также на время проведения авиасалона на платформе "Отдых" будут останавливаться экспрессы "Москва - Рязань".

Напомним, в этом году поучаствовать в работе авиасалона МАКС-2019 решили порядка 30 стран и тысяча предприятий и организаций.

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