Мэр Воронежа запретил демонтаж популярных пешеходных переходов

Сохранить "зебры", которые не отвечают нормам ГОСТа, но удобны для жителей, решили на межведомственном совещании в администрации города. По инициативе главы Воронежа Вадима Кстенина к диалогу привлекли представителей надзорных органов и общественных активистов, которые выступают против ликвидации пешеходных переходов.

- Я согласен со многими современными урбанистическими тенденциями - город в первую очередь должен быть комфортным для людей. Демонтаж пешеходного перехода, как правило, ведет к ухудшению устоявшихся связей, приводит к риску: люди продолжают пересекать дорогу там, где привыкли. Город будет не ликвидировать пешеходные переходы, а максимально обустраивать их, - подчеркнул Кстенин.

Ранее по предписаниям ГИБДД управление транспорта издало приказ о демонтаже знаков на 12 нерегулируемых переходах. Эти "зебры" существуют много лет (некоторые - с 1980-х), привычны и удобны для воронежцев. Но сегодня они не соответствуют ГОСТу, так как упираются в автомобильные проезды или парковочные карманы.

Узнав об этой коллизии, мэр наложил мораторий на ликвидацию переходов и призвал изучить все возможности их сохранить, повысив безопасность для людей, пересекающих проезжую часть. По словам, если "зебра" переход упирается в парковочный карман - надо убирать карман, если ведет на газон - нужно проложить там дорожку.

Вместе с гражданскими активистами чиновники детально рассмотрели все спорные объекты. Большинство из них удастся оставить на прежнем месте (с определенным обустройством) или перенести всего на несколько метров в сторону. На улицах Арбатской, 60 и Тепличной, 14 потребуется сделать заездные карманы, площадки ожидания для пассажиров общественного транспорта, разнести остановки.

- В перспективе считаем обоснованной установку светофорного объекта на улице Арбатской, 60, - сообщил заместитель руководителя управления транспорта Владислав Ярцев.

Глава Воронежа дал поручение составить сметы для обустройства каждого пешеходного перехода, чтобы заложить необходимые средства в бюджет на 2020 год. До проведения работ объекты будут функционировать в прежнем режиме.

Судьбу "зебры" на улице Тепличной (у дома № 7 на улице Чуйской) определят с комиссионным выездом на место. Замглавы управления дорожного хозяйства Воронежа Иван Селиверстов отметил, что там имеется еще один переход на расстоянии 50 метров - неудобства для жителей возникнуть не должно. Общественники же возразили, что люди не станут преодолевать такое расстояние и станут перебегать дорогу в привычном месте. Это мнение поддержал мэр, указав, что заметить альтернативную "зебру" в 50 метрах, возможно, непросто.

Переход на улице Сакко и Ванцетти, 80, который используется учениками соседней школы, предложили сдвинуть на семь-восемь метров, чтобы он не упирался в автомобильный проезд. Новая схема в управлении транспорта уже подготовлена.

Что до "зебры" на площади Ленина, 9 (у Кольцовского сквера), возможное исчезновение которой вызвало наибольший общественный резонанс, то вариантов развития событий два. Начальник ОГИБДД УМВД России по Воронежу Андрей Астанин пояснил: нужно либо убирать переход, либо закрывать для автомобилей арку, в которую он упирается. По мнению члена общественной организации "Город и транспорт" Андрея Фурсова, если приподнять участок перед въездом в арку до уровня тротуаров, то машины будут снижать там скорость, и уровень безопасности повысится. Прозвучала также идея сделать вместо автомобильного проезда пешеходную зону. По словам профильных сотрудников мэрии, физически закрывать арку для транспорта нельзя - это пожарный проезд. Глава Воронежа поручил найти оптимальное решение с условием сохранения "зебры".

Кроме того, Вадим Кстенин попросил предоставить ему дополнительные данные по потокам пешеходов на улице Фридриха Энгельса в районе Центрального рынка. Гражданские активисты призывают вернуть стертый переход у ТЦ "Атмосфера" и установить там светофор.

Однозначное решение о ликвидации пока принято лишь по переходу на улице Любы Шевцовой, 15. Он был востребован, когда у дороги находился гаражный кооператив. Теперь там промышленная зона.

Мэр Воронежа распорядился включить двух представителей общественных организаций в состав комиссии по безопасности дорожного движения и подчеркнул, что подобные встречи нужно проводить регулярно.

- За последние годы мы провели очень большой объем дорожного ремонта в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и вывели воронежские дороги на другой уровень, устранили около 70 мест концентрации ДТП, - напомнил Кстенин. - Мы продолжаем эту работу и обязаны выполнять предписания надзорных органов, устанавливать ограждение вдоль дорог. Но сейчас начинает формироваться другая тенденция, и я уверен, что в ближайшие годы мы будем уходить от заборов как от средства повышения безопасности дорожного движения, придем к обустройству удобных безопасных пешеходных переходов.