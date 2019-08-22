Москвичи смогут обменять бумагу, стекло, пластик на билет в театр

В последний день лета в Москве стартует необычная акция - в городских пунктах приема отходов москвичи смогут обменять бумагу, стекло, пластик и алюминий на билеты в театр или музеи. Акция получила название "Искусство ради экологии" и продлиться с 31 августа по 24 сентября, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

В 10 городских пунктах приема отходов - в Останкинском и Алексеевском районах, а также в районах Марфино, Богородское, Отрадное, Свиблово, Лианозово и Сокольники, - в дни акции будут принимать бумагу, стекло, пластик и алюминий. Взамен бытовых отходов жители столицы получат билеты в театр, кинотеатр, музей или концертный зал.

По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, акция поможет москвичам развить бережное отношение к окружающему миру и повысить уровень экологической культуры, а также научит правильной сортировке бытовых отходов.

Подробная информация о пунктах сбора и их адреса можно будет найти на сайте проекта, который заработает в день старта акции. Уже известно, что экобилет позволит посетить выставку "Робостанция" на ВДНХ и концерты Эроса Рамазотти, Анжелики Варум и Леонида Агутина, групп "Звери", "Мельница", "Сурганова и оркестр", "Пикник", "Наутилус", "Любэ" и других популярных исполнителей. В программу также включены классические балеты "Щелкунчик", "Жизель", "Лебединое озеро", которые пройдут в концертном зале "Москонцерт Холл" и в Москонцерте на Пушечной, а также киноконцерты компании Disney: "Фантазия", "Русалочка", "Красавица и Чудовище".

В прошлом году в акции приняли участие 4500 горожан, которым удалось собрать около 10 тонн бытовых отходов.