Муниципалитеты получили свидетельства о регистрации гербов и флагов

22 августа в Москве прошла церемония вручения свидетельств о регистрации официальных символов муниципальных образований столицы. Документы, подтверждающие, что их герб и флаг теперь занесены в геральдический регистр, получил 31 муниципалитет.

К маленькому гербу, что в руках у Кибовского, прилагается несколько больших свидетельств. Фото: Михаил Синицын.

Как рассказал журналистам герольдмейстер столицы, член Геральдического совета при президенте РФ Олег Кузнецов, это событие приурочено ко Дня Государственного флага России. "Сегодня мы вручаем свидетельства о регистрации в Государственном геральдическом регистре и Геральдическом реестре Москвы об официальных символах муниципальных образований - о гербе и флаге, - сказал он. - В настоящее время активно проводится регистрация этих символов".

Свидетельства о регистрации своих гербов и флагов получили представители муниципальных округов Сокол, Обручевский, Коньково, Лосиноостровский, Некрасовка, Сокольники, Можайский, Бирюлево Восточное, Ново-Переделкино, а также поселений Роговское, Сосенское, Краснопахорское и других.

В гербе любого муниципалитета читаются история и преемственность. У Останкинского округа, тесно связанного с космонавтикой, это взлетающая ракета, у Ново-Переделкино, где воины встречали врага у границ столицы, четыре дубовых листа и серебряный меч.

По словам Олега Кузнецова, у совета впереди еще много работы. Предстоит утвердить знаки отличия для почетных жителей районов, бланки грамот и благодарностей, символику местных государственных учреждений. "Граждане должны быть уверены, что если где-то присутствует эмблема нашего города или государства, то это действительно проверенная ассоциация. Не допустимо использовать символику в целях обмана", - сказал руководитель департамента культуры Александр Кибовский.