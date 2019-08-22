Новый топливозаправщик Ил-78М-90А покажут на МАКС-2019

В подмосковном Жуковском на Международном авиакосмическом салоне, который пройдет с 27 августа по 1 сентября, Объединенная авиастроительная корпорация устроит первый публичный показ нового российского топливозаправщика Ил-78М-90А. Это первый воздушный топливозаправщик, построенный в стране в постсоветский период.

Как сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации, будут также показаны самолет-амфибия Бе-200 и мобильный комплекс унифицированных средств войскового ремонта и обслуживания авиационной техники.

Среди военных новинок и истребитель пятого поколения Су-57, контракт на поставку партии этих самолетов подписали с Минобороны России в июне 2019 года. Его впервые покажут на статической площадке авиасалона, он примет участие и в летной программе. А еще на МАКС-2019 покажут многоцелевой истребитель поколения 4++ МиГ-35.