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22.08.2019 14:18
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Под поверхностью Марса обнаружены признаки жизни

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ученые сделали важный шаг на пути к раскрытию тайны появления метана на Марсе, уточнив оценки присутствия газа в атмосфере этой планеты. По их мнению, совершенное открытие указывает на признаки существования жизни под поверхностью нашего соседа по Солнечной системе.

Исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters, а коротко его описывает пресс-служба Австралийского национального университета.

Более десяти лет назад ученые зафиксировали присутствие в атмосфере Марса метана, который "выдувается" из ударного кратера Гейла. Его диаметр составляет 154 км, а возраст - около 3,8 миллиарда лет.

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости
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Некоторые считают, что кратер Гейла является древним высохшим озером. Что касается газа, то его происхождение остается загадкой - ученые не могут найти его источник.

В новом исследовании международная команда, которую возглавил доктор Джон Мурс из Австралийского национального университета, сумела уточнить оценку объема метана в атмосфере Марса и характер его поведения.

Для этого были использованы данные орбитального аппарата ExoMars Trace Gas Orbiter и марсохода Curiosity Rover, который собирает образцы горных пород, почвы и воздуха для проведения "бортового анализа".

Исследование показало, что концентрация метана в "воздухе" Марса изменяется в зависимости от сезона. Ученым даже удалось определить устойчивый годовой цикл таких изменений. Более того, концентрация метана изменяется еще и в течение каждых суток.

Расчеты показали, что каждые марсианские сутки из кратера Гейла на поверхность выбрасывается в среднем 2,8 килограмма метана. По мнению ученых, его источником могут быть микробы, которые живут под поверхностью Красной планеты.

Для сравнения исследователи приводят Землю. На нашей планете имеются микробы, способные жить без кислорода, глубоко под землей, и выделять метан.

Впрочем, метан также может выделяться в результате подповерхностных химических реакций или в результате разложения материалов, содержащих этот газ.

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