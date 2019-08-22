Новости

Военные Южной Кореи передумали ликвидировать руководство КНДР 18:53
Песков не исключил умышленного "накала" по ЧП в Архангельской области 18:49
Выросло число пострадавших на пожаре склада в Петербурге 18:46
Девять станций на "красной" ветке метро откроют в четверг 18:44
В Петербурге пройдет предпремьерный показ новой картины "Ленфильма" 18:39
Вышел трейлер ремейка советской комедии с Раневской "Подкидыш" 18:22
Видео: как отмечали День флага в Москве 18:20
На Урале суд арестовал депутата, подозреваемого в убийстве жены 18:14
В Анапе двух майоров полиции заподозрили во взятке в 1 млн рублей 17:56
В польской сети супермаркетов ввели "тихий час" для людей с аутизмом 17:54
В Приморье началась операция по выпуску последней группы косаток 17:48
У жителя Подмосковья за неоплату услуг ЖКХ отобрали машину 17:47
Путин и Макрон обсуждали контакты по обмену удерживаемыми лицами с Украиной 17:43
В Ульяновске госпитализировали еще одну отравившуюся маслом женщину 17:33
В зоопарке Сочи впервые родился белый кенгуренок 17:32
Площадь пожара в Петербурге увеличилась до 4000 квадратных метров 17:24
В МВД Петербурга опровергли увольнение 340 сотрудников 17:24
В Кремле назвали допустимыми иски за ущерб от митингов 17:19
В Праге осквернили памятник маршалу Коневу 17:18
Огромный флаг России развернули на самой высокой точке Ижевска 17:17
Песков назвал предложение Трампа по Гренландии международным шоппингом 17:02
Названы самые выгодные для зарубежных вылетов города России 17:00
Сербскому актеру Милошу Биковичу запретили въезд на Украину 17:00
Телеканал "МИР" запустит два новых проекта 16:49
В Москве покажут лучшие короткометражки последнего Каннского фестиваля 16:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Вильфанд рассказал, когда придет настоящее "бабье лето"
Вильфанд рассказал, когда придет настоящее "бабье лето"
Герои российского флага: штурман экипажа самолета Владимир Гасоян
Герои российского флага: штурман экипажа самолета Владимир Гасоян
22.08.2019 17:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Трагический маршрут

Аварии с автобусами продолжают происходить по всей стране
Текст: Иван Петров
Рано утром в четверг в Подмосковье произошло очередное дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса. Примерно в 6.30 утра автобус Golden Dragon, перевозивший 14 пассажиров из Пскова в Москву, опрокинулся на 69-м километре дороги М9 "Балтия". В ГИБДД рассказали о восьми пострадавших пассажирах. По предварительной информации, водитель автобуса заснул за рулем. В подмосковном минздраве позднее уточнили, что шесть человек госпитализированы в состоянии средней степени тяжести в Истринскую больницу.
Шесть пассажиров автобуса, следовавшего из Пскова в Москву, вместо столицы оказались в больнице. Фото: ГИБДД по Московской области Шесть пассажиров автобуса, следовавшего из Пскова в Москву, вместо столицы оказались в больнице. Фото: ГИБДД по Московской области
Шесть пассажиров автобуса, следовавшего из Пскова в Москву, вместо столицы оказались в больнице. Фото: ГИБДД по Московской области

Ространснадзор после инцидента намерен проверить перевозчика "Мобил Трак Центр".

Еще одну масштабную проверку проведет Росстандарт. "Мы, как орган государственного надзора за конструктивной безопасностью автомобильной техники, с 2019 года проводим серию проверок автобусов (категории М2 и М3) в рамках поручения правительства РФ. Комплексные проверки проводятся в отношении систем и элементов пассивной и активной безопасности, в том числе с методами разрушающего контроля, включая опрокидывание автобуса, аналогичное случившему накануне ДТП на трассе М9 в Подмосковье", - сообщили ТАСС в пресс-службе Росстандарта.

Минтранс создаст единую систему мониторинга автобусных перевозок

"Необходимость массовых проверок вызвана большим количеством ДТП с участием автобусов с пострадавшими пассажирами", - добавили в ведомстве.

Перечень проверяемых организаций сейчас прорабатывается Росстандартом совместно с минпромторгом и МВД и, как отметили в надзорном ведомстве, "включает значительную часть производителей и импортеров автобусов на российский рынок". Автобусы Golden Dragon тоже попали в перечень.

Согласно данным ГИБДД России, за минувшие 7 месяцев 2019 года в России произошло 2955 ДТП с участием автобусов, в которых погибли 120 человек

Результаты проверок будут опубликованы в конце года.

Напомним, текущим летом произошло уже несколько серьезных аварий с участием автобусов. В начале августа на 16-м км трассы Новороссийск - Керченский пролив в результате столкновения автомобиля Volkswagen Touareg и автобуса Hyundai оба транспортных средства упали в обрыв. В результате ДТП три человека, в том числе двое детей, погибли. Все они находились в легковом автомобиле. Госпитализированы были 44 человека. По факту ДТП возбуждено дело.

Мужчине, спасшему людей из автобуса в Перми, пообещали гражданство РФ
Водитель КамАЗа, столкнувшегося с автобусом в Челябинске, был пьян

В Ставропольском крае 2 августа произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, следовавшего из Волгограда в Ставрополь, и грузового автомобиля. От удара автобус перевернулся. В результате пять человек погибли, 15 госпитализированы. Причины рокового ДТП в настоящее время устанавливаются.

Ранее в Перми автобус врезался в здание. После под Тулой в ДТП с автобусом один человек погиб и 12 пострадали. До этого в аварии с автобусом в Рязанской области погибли семь человек.

Согласно данным ГИБДД, только в июле текущего года (самые свежие данные) произошло 434 ДТП с участием автобусов, в которых погибли 19 и были травмированы 713 человек. Примечательно, что месяцем ранее - в июне - произошло ровно такое же количество аварий с автобусами - 434, и погибли в них опять же 19 человек.

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми возросло до 35 человек
На Урале скончалась пострадавшая в ДТП с автобусом 17-летняя девушка

За 7 месяцев 2019 года произошло 2955 ДТП с участием автобусов, в которых погибли 120 человек (за аналогичный период 2018 года погибли в авариях с автобусами 117 человек). При этом по вине пьяных водителей автобусов происходит не так много аварий - 34 за 7 месяцев. Погибли по вине таких водителей 5 человек.

А вот водители, не имеющие лицензии на перевозочную деятельность, совершают аварии достаточно часто - 953 случая за период с января по июль включительно.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

22 августа - День Государственного флага России
22 августа - День Государственного флага России
Путин дал поручения по жилью для молодых ученых-преподавателей
Песков назвал предложение Трампа по Гренландии международным шоппингом
Метрополитен подал иск к участникам незаконных митингов
Захарова прокомментировала слова Зеленского о возвращении РФ в G8