Рано утром в четверг в Подмосковье произошло очередное дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса. Примерно в 6.30 утра автобус Golden Dragon, перевозивший 14 пассажиров из Пскова в Москву, опрокинулся на 69-м километре дороги М9 "Балтия". В ГИБДД рассказали о восьми пострадавших пассажирах. По предварительной информации, водитель автобуса заснул за рулем. В подмосковном минздраве позднее уточнили, что шесть человек госпитализированы в состоянии средней степени тяжести в Истринскую больницу.

Шесть пассажиров автобуса, следовавшего из Пскова в Москву, вместо столицы оказались в больнице. Фото: ГИБДД по Московской области

Ространснадзор после инцидента намерен проверить перевозчика "Мобил Трак Центр".

Еще одну масштабную проверку проведет Росстандарт. "Мы, как орган государственного надзора за конструктивной безопасностью автомобильной техники, с 2019 года проводим серию проверок автобусов (категории М2 и М3) в рамках поручения правительства РФ. Комплексные проверки проводятся в отношении систем и элементов пассивной и активной безопасности, в том числе с методами разрушающего контроля, включая опрокидывание автобуса, аналогичное случившему накануне ДТП на трассе М9 в Подмосковье", - сообщили ТАСС в пресс-службе Росстандарта.

"Необходимость массовых проверок вызвана большим количеством ДТП с участием автобусов с пострадавшими пассажирами", - добавили в ведомстве.

Перечень проверяемых организаций сейчас прорабатывается Росстандартом совместно с минпромторгом и МВД и, как отметили в надзорном ведомстве, "включает значительную часть производителей и импортеров автобусов на российский рынок". Автобусы Golden Dragon тоже попали в перечень.

Согласно данным ГИБДД России, за минувшие 7 месяцев 2019 года в России произошло 2955 ДТП с участием автобусов, в которых погибли 120 человек

Результаты проверок будут опубликованы в конце года.

Напомним, текущим летом произошло уже несколько серьезных аварий с участием автобусов. В начале августа на 16-м км трассы Новороссийск - Керченский пролив в результате столкновения автомобиля Volkswagen Touareg и автобуса Hyundai оба транспортных средства упали в обрыв. В результате ДТП три человека, в том числе двое детей, погибли. Все они находились в легковом автомобиле. Госпитализированы были 44 человека. По факту ДТП возбуждено дело.

В Ставропольском крае 2 августа произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, следовавшего из Волгограда в Ставрополь, и грузового автомобиля. От удара автобус перевернулся. В результате пять человек погибли, 15 госпитализированы. Причины рокового ДТП в настоящее время устанавливаются.

Ранее в Перми автобус врезался в здание. После под Тулой в ДТП с автобусом один человек погиб и 12 пострадали. До этого в аварии с автобусом в Рязанской области погибли семь человек.

Согласно данным ГИБДД, только в июле текущего года (самые свежие данные) произошло 434 ДТП с участием автобусов, в которых погибли 19 и были травмированы 713 человек. Примечательно, что месяцем ранее - в июне - произошло ровно такое же количество аварий с автобусами - 434, и погибли в них опять же 19 человек.

За 7 месяцев 2019 года произошло 2955 ДТП с участием автобусов, в которых погибли 120 человек (за аналогичный период 2018 года погибли в авариях с автобусами 117 человек). При этом по вине пьяных водителей автобусов происходит не так много аварий - 34 за 7 месяцев. Погибли по вине таких водителей 5 человек.

А вот водители, не имеющие лицензии на перевозочную деятельность, совершают аварии достаточно часто - 953 случая за период с января по июль включительно.