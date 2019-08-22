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22.08.2019 22:45
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В речном стиле

Станцию "Давыдково" достроят к 2021 году
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 187(7945)
Станцию "Давыдково" Большой кольцевой линии столичного метро планируют достроить до конца 2021 года. Об этом вчера сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, проинспектировав стройку.
К Большой кольцевой линии метро у Сергея Собянина особое внимание: это очень важный для столицы объект. Фото: Денис Гришкин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы К Большой кольцевой линии метро у Сергея Собянина особое внимание: это очень важный для столицы объект. Фото: Денис Гришкин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы
К Большой кольцевой линии метро у Сергея Собянина особое внимание: это очень важный для столицы объект. Фото: Денис Гришкин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

По его словам, строительство новой станции, как и большого кольца в целом, идет полным ходом. "Район достаточно сложный, здесь порядка 240 домов попало под реновацию, - отметил Собянин. - Станция метро серьезным образом улучшит дорожную ситуацию для трех прилегающих районов Москвы, в которых проживают около 380 тысяч жителей. Кроме того, она снизит нагрузку на Аминьевское шоссе и Кутузовский проспект". Работы, по словам строителей, идут с опережением графика. Готовность "Давыдково" оценивается на 15%: котлован вырыт, осенью начнут возводить основные конструкции будущей станции. А ориентировочно в декабре от соседней "Можайской" к "Давыдково" запустят десятиметровый щит. А это значит, что поезда будут ходить в одном тоннеле.

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Станция "Давыдково" строится у Аминьевского шоссе, на пересечении с Инициативной улицей. Платформы там будут "береговыми", а вестибюль один. Отсюда пассажиры смогут выйти на Аминьевское шоссе, к жилой застройке и остановкам наземного транспорта. Станцию оформят в "речном" стиле. По задумке архитекторов, светлый и темный мрамор сымитирует волнообразное течение реки.

Полностью строительство Большой кольцевой линии власти обещают закончить в 2023 году. Длина новой ветки с 31 станцией составит 70 км. Таким образом, она может стать самой протяженной кольцевой линией метро в мире, обогнав сегодняшнего "чемпиона" - Вторую кольцевую линию Пекинского метро (57 км).

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