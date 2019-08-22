Теплая погода в Москве продержится до конца недели

Минувшая ночь в Москве стала самой теплой в августе, рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

"22 августа была зафиксирована самая теплая ночь, в центре города было почти 20 градусов тепла, а на станции ВДНХ минимальная температура составила плюс 18,6 градуса", - отметила она.

В последние дни температура воздуха заметно повышалась, но уже с сегодняшнего дня жара в городе спадет. Антициклон будет способствовать хорошей погоде в столице. В ближайшие три дня температура воздуха днем покажет 21-23 градуса тепла, а ночью - 12-14 градусов. В субботу воздух прогреется до 25 градусов, а в воскресение температура вновь опустится до 23 градусов, в некоторых районах столицы возможен небольшой дождь. "В целом, на выходных погода в столице будет комфортной для отдыха, даже при условии, что температура воздуха будет выше климатической нормы", - резюмировала Позднякова.