Новости

СК и МАК завершили работу на месте аварийной посадки А321 16:22
"Россия - страна возможностей" запустит конкурс для молодых ученых 16:20
Зе Луиш вернулся в "Спартак" 16:04
Фанаты Человека-паука намерены "штурмовать" офисы Sony Pictures 16:00
В Петербурге проверят центр передержки, где пострадали животные 15:58
В продажу поступили карты "Тройка", посвященные коллекции Щукина 15:56
Фадеев официально запретил Наргиз исполнять его хиты 15:49
Видео: СК показал выгоревшую каюту теплохода в Петербурге 15:49
На Урале полицейских задержали за групповое изнасилование 15:47
В Петербурге загорелись склады у Ладожского вокзала 15:40
Игорь Крутой рассказал о сути конфликта с Лаймой Вайкуле 15:31
В Петербурге открыли Центр диабетической стопы 15:28
В Китае на детской площадке нашли роскошную гробницу династии Тан 15:25
Новый топливозаправщик Ил-78М-90А покажут на МАКС-2019 15:17
Ученые выяснили, как гранатовый сок защищает мозг ребенка 15:15
В самых грязных городах России снизился объем атмосферных выбросов 15:14
Красноярские ученые впервые чипировали мальков "царь-рыбы" 15:14
Полиция Ленобласти выявила подпольную нарколабораторию 15:08
Осенью в Беларуси заработает сайт очередной переписи населения 15:06
Путин увеличил финансирование грантов по культуре и искусству 15:05
Два человека погибли при пожаре в центре Саратова 15:04
В Кирове за взятку начальнику учреждения ФСИН задержаны три адвоката 15:01
Метрополитен подал иск к участникам незаконных митингов 15:00
Житель Подмосковья ограбил 15 квартир на 4 миллиона рублей 14:50
Анатолий Карпов несколько месяцев не может получить американскую визу 14:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Вильфанд рассказал, когда придет настоящее "бабье лето"
Вильфанд рассказал, когда придет настоящее "бабье лето"
Герои российского флага: пляжный футболист Егор Еремеев
Герои российского флага: пляжный футболист Егор Еремеев
22.08.2019 15:25
Рубрика: В мире
Проект: Наука

В Китае на детской площадке нашли роскошную гробницу династии Тан

Текст: Денис Передельский

В Китае в провинции Шаньси на севере страны на участке, отведенном под строительство спортивной площадки, рабочие обнаружили хорошо сохранившуюся гробницу периода правления династии Тан (618-907 годы н.э.)

Как сообщает The History Blog, раньше на этом месте находилась детская игровая площадка. При ее перестройке рабочие наткнулись сначала на правильно выложенные камни, а затем на фрески и керамику.

Фото: iStock
Ученые обнаружили у неандертальцев "ухо серфера"

О находке они сообщили в отдел культурных реликвий и археологии администрации города Тайюань. На месте были проведены раскопки. В результате археологи обнаружили неповрежденную гробницу династии Тан, относящуюся к периоду Шэн Тан - пику процветания упомянутой династии между 713 и 766 годами нашей эры.

Тогда практически вся власть в стране принадлежала императору Сюаньцзуну (около 712-756 гг. н.э.) Размер и качество росписей и гравюр на надгробии указывают на то, что гробница принадлежала какому-то очень важному и влиятельному человеку. Его личность и ранг еще предстоит установить.

Фреска на одной из стен изображает благородную даму, которой прислуживают три человека. Они играют на музыкальных инструментах и подносят ей дары. У ног этой женщины находится каменная надгробная квадратная плита.

Исследователи предполагают, что в гробнице имеется еще одно захоронение. Проверить эту гипотезу удастся лишь через определенный период времени. Строительство спортивной площадки приостановлено, но вместе с ним приостановлены и раскопки.

Поблизости находится школьное здание. Судя по всему, гробница уходит под него, и чтобы продолжить раскопки, здание придется снести. Переговоры по этому поводу еще не окончены.

На дне Балтики найден неизвестный корабль эпохи Колумба
На дне моря найдена технология, опередившая время на тысячи лет
В мире Восточная Азия Китай Общество Наука Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

22 августа - День Государственного флага России
22 августа - День Государственного флага России
Путин заявил об опасности гонки за миллионами тонн угля в ущерб природе
Метрополитен подал иск к участникам незаконных митингов
Захарова прокомментировала слова Зеленского о возвращении РФ в G8
В Госдуме предложили снизить подоходный налог для многодетных матерей