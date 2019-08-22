В Китае на детской площадке нашли роскошную гробницу династии Тан

В Китае в провинции Шаньси на севере страны на участке, отведенном под строительство спортивной площадки, рабочие обнаружили хорошо сохранившуюся гробницу периода правления династии Тан (618-907 годы н.э.)
Как сообщает The History Blog, раньше на этом месте находилась детская игровая площадка. При ее перестройке рабочие наткнулись сначала на правильно выложенные камни, а затем на фрески и керамику.
О находке они сообщили в отдел культурных реликвий и археологии администрации города Тайюань. На месте были проведены раскопки. В результате археологи обнаружили неповрежденную гробницу династии Тан, относящуюся к периоду Шэн Тан - пику процветания упомянутой династии между 713 и 766 годами нашей эры.
Тогда практически вся власть в стране принадлежала императору Сюаньцзуну (около 712-756 гг. н.э.) Размер и качество росписей и гравюр на надгробии указывают на то, что гробница принадлежала какому-то очень важному и влиятельному человеку. Его личность и ранг еще предстоит установить.
Фреска на одной из стен изображает благородную даму, которой прислуживают три человека. Они играют на музыкальных инструментах и подносят ей дары. У ног этой женщины находится каменная надгробная квадратная плита.
Исследователи предполагают, что в гробнице имеется еще одно захоронение. Проверить эту гипотезу удастся лишь через определенный период времени. Строительство спортивной площадки приостановлено, но вместе с ним приостановлены и раскопки.
Поблизости находится школьное здание. Судя по всему, гробница уходит под него, и чтобы продолжить раскопки, здание придется снести. Переговоры по этому поводу еще не окончены.
Chinese imperial tomb dating back 1,300 years is found by builders working on a primary school's new playing field https://t.co/rfJ0DnMcnn— Daily Mail Online (@MailOnline) 21 августа 2019 г.