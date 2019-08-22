В Липецке обсудили укрепление лидерства региона в сфере образования

Актуальные вопросы системы образования обсуждались на педагогической конференции в администрации Липецкой области под председательством врио главы региона Игоря Артамонова. Он поблагодарил педагогов за высокие достижения в сфере образования. Липецкие школьники занимают третье место среди регионов России по оценке уровня интеллекта IQ, область входит в десятку лидеров по сумме трех лучших результатов ЕГЭ, занимает 11 место по результатам Всероссийской олимпиады школьников. Липецкий детский технопарк "Кванториум" входит в пятерку лучших в стране, гимназия № 12 вошла в число абсолютных победителей II Всероссийского конкурса "Успешная школа".

"Школа производит хороший продукт, но нужно ставить стратегические цели и постоянно повышать качество образования. Важно знакомить детей с профессиями будущего, прививать им IT навыки. Мы готовы поддерживать школы, которые будут развивать IT технологии на высоком уровне", - сказал Игорь Артамонов.

По словам Артамонова, большое внимание будет уделяться строительству новых школ в рамках государственно-частного партнерства, укреплению материально-технической базы, увеличению зарплаты педагогов. В следующем году планируется построить четыре новых школы, появятся 2,5 тыс. мест, откроется "Кванториум" в Ельце, появятся три мобильных детских технопарка, сообщил врио главы региона.

В рамках соглашения, подписанном на форуме между управлением образования и науки Липецкой области, Сбербанком и Благотворительным фондом Сбербанка "Вклад в будущее", в Липецкой области осенью стартует программа по развитию личностного потенциала. Она начнется в десяти школах и двух детских садах региона.