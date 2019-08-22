В московских школах не планируется запрещать использование мобильников

Столичные власти не считают нужным запрещать использование мобильных устройств в школах, но детей нужно научить извлекать из гаджетов пользу, заявил замруководителя столичного департамента образования Александр Молотков.

По его словам, мобильники или планшеты должны приносить ребенку пользу, а не отвлекать от уроков. "Главное - правильное использование гаджетов в учебном процессе. Как можно запретить то, что становится неотъемлемой частью жизни? Просто ребенка надо научить им правильно пользоваться, чтобы это приносило ему пользу, а не отвлекало. Если урок предполагает использование гаджетов для образовательных целей, то он его использует не для отвлечения от занятий", - отметил Молотков.

Он также добавил, что проект Московская электронная школа (МЭШ) предоставляет возможность полезного использования гаджетов. МЭШ дает возможности учителям использовать большое разнообразие приложений, обучающих игр, познавательных онлайн-ресурсов, которые есть в интернете и знакомить с ними детей.

Напомним, Роспотребнадзор предлагает ограничить использование мобильных устройств в образовательных организациях. В частности, рекомендуется переводить мобильные устройства в беззвучный режим при входе в образовательную организацию. В школах также рекомендуется предусмотреть места для хранения мобильников.