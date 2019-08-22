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22.08.2019 12:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве нелегальный работник морга за 3 месяца заработал 13 млн рублей

Текст: Иван Петров
Фото: скриншот с оперативного видео пресс-центра МВД Фото: скриншот с оперативного видео пресс-центра МВД
Фото: скриншот с оперативного видео пресс-центра МВД

Более 13 миллионов рублей заработал всего за 3 месяца работник одного из московских моргов. Правда, как выяснилось, официально в учреждении трудоустроен он не был, а работал нелегально. О предприимчивом лжесотруднике морга стало известно столичным полицейским. Проверив деятельность мужчины, против него было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном предпринимательстве, сопряженном с извлечением прибыли в особо крупном размере (пункт "б" части 2 статьи 171 Уголовного кодекса РФ).

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"Согласно изъятым у задержанного черновым записям полученный в период с апреля по июнь 2018 года от противоправной деятельности доход превысил 13 миллионов рублей. Устанавливается общая сумма нелегального дохода", - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

При этом у задержанного явно были сообщники. В полиции их пока называют "неустановленными лицами". Совместно с ними задержанный, по словам Ирины Волк, незаконно предоставлял ритуальные услуги населению без регистрации юридического лица. Отмечается, что преступники использовали реквизиты, печати и штампы организаций, деятельность которых уже прекращена.

В полиции не уточняют, в каком именно морге промышлял "незаконный предприниматель". По данным МВД, преступная деятельность была пресечена "в морге, расположенном на территории одного из медицинских государственных бюджетных учреждений". Речь идет о моргах при больницах.

Фигуранту уголовного дела грозит наказание в виде штрафа, принудительных работ либо лишения свободы на срок до 5 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование дела продолжается.

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