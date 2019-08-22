В Москве выберут необычные достопримечательности разных районов

Никто не знает лучше жителей историю и достопримечательности своих районов. Опрос на портале "Активный гражданин" предлагает собрать самые интересные места.

Как рассказали "РГ" в комитете по туризму Москвы, в столичных районах сотни красивых и уникальных мест, а с каждым годом таких "жемчужин" становится больше.

- Совместно с проектом "Активный гражданин", мы решили собрать путеводитель по столице, куда бы вошли неочевидные достопримечательности города, нетипичные точки притяжения, которые нельзя найти в стандартных путеводителях, - поясняют в пресс-службе комитета.

Для того, чтобы участвовать в опросе, нужно зайти на портал "Активный гражданин". И ответить на два вопроса: выбрать округ и район проживания, а затем предложить свои идеи интересных достопримечательностей. Так, предложить можно памятники архитектуры и природы, парки, прогулочные тропы, необычные места, например, откуда открываются красивые виды, удивительные памятники природы и многое другое, что можно было бы показать всему миру и гостям Москвы.

Собирать ответы будут в течение двух месяцев. Как отметили в комитете, одним из трендов среди туристов сегодня является понятие "живи как местный". В отличие от традиционной модели туризма, в которой люди приезжают за осмотром достопримечательностей, районный туризм больше тяготеет к впечатлениям.