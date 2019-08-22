В Перу найден 3800-летний барельеф с человекоподобным существом

В Перу археологи при раскопках в древнем городе Вичама андской цивилизации обнаружили барельеф с изображением человекоподобной жабы.

Об открытии сообщает BBC News. По оценкам археологов, найденному барельефу, украшающему одну из городских стен Вичамы, около 3800 лет.

На нем изображены две фигуры. Верхняя, человекоподобная жаба, обхватывает "руками" голову нижней - человека. По мнению ученых, барельеф был нанесен на стену церемониального здания.

По словам руководителя раскопок доктора Рут Шейди Солис, сцена представляет собой "прибытие воды" в результате дождей, которых с нетерпением ожидали местные жители.

В андской цивилизации жабы символизировали воду, которая обеспечивала непрерывность жизни. Поэтому, по мнению ученых, человек на барельефе изображен снизу - он ждет, когда с неба прольется долгожданный дождь, изображенный в виде человекоподобной жабы.

К слову, поблизости был обнаружен еще один барельеф, изображающий четыре человеческие головы с окружающими их змеями и тем, что археологи назвали зерном с человеческим лицом.

В данном случае сцена символизирует, вероятно, ожидание урожая. Исследователи считают, что обе скульптуры были созданы в период засухи и голода, последовавшего из-за гибели урожая.

Добавим, что город Вичама расположен в провинции Уаура на территории Перу, примерно в 150 км к северу от столицы государства Лимы. Раскопки начались там в 2007 году. Эксперты считают, что в этом городе жили люди, занимавшиеся сельским хозяйством и рыболовством.