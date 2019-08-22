Новости

Анатолий Карпов несколько месяцев не может получить американскую визу 14:29
В московских школах не планируется запрещать использование мобильников 14:29
Группа Limp Bizkit начнет гастроли по России с Краснодара 14:27
Секретарь по вопросам культуры Бразилии уволился из-за закрытия ТВ-шоу 14:25
Как украсили Москву ко Дню Государственного флага России 14:23
Под поверхностью Марса обнаружены признаки жизни 14:18
На Вологодчине в районе падения вертолета ввели режим ЧС 14:10
Ученые обнаружили у неандертальцев "ухо серфера" 14:04
В ЕС выступили против присоединения России к G7 14:04
Бывший хоккеист "Вашингтона" и "Сент-Луиса" перешел в "Динамо" 13:52
В Петербург зашла гигантская парусная яхта "Черная жемчужина" 13:50
Пентагон свернул разработку перехватчиков баллистических ракет 13:49
Суд Петербурга отправил в колонию внука экс-главы МВД Мали 13:48
В Севастополе развернули самый большой на полуострове флаг России 13:46
Петербургские врачи прибыли на помощь пострадавшей в Турции девочке 13:44
В Прикамье из-за дождей сошел с рельсов грузовой состав 13:39
В Подмосковье уничтожили 200 кг конопли 13:39
Видео: В Чечне пожар на заправке привел к мощнейшему взрыву 13:34
Путин поручил оценить возможность внедрения новых российских лекарств 13:30
Над Донецком подняли российский флаг 13:28
МАГАТЭ подвело итоги миссии по эксплуатационной безопасности БелАЭС 13:24
Исследование: Леса Амазонки горят рекордными темпами 13:22
В Москве произошел пожар в многоэтажном жилом доме 13:08
Усик проведет первый бой в тяжелом весе против россиянина Федосова 12:46
Mail.ru Group купила долю в каршеринговой компании 12:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
Герои российского флага: летчик Николай Антошкин
Герои российского флага: летчик Николай Антошкин
22.08.2019 13:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Подмосковье уничтожили 200 кг конопли

Текст: Ирина Огилько

В подмосковном городском округе Серебряные пруды вновь был обнаружен участок дикорастущей конопли. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

По данным полиции, посадки были обнаружены недалеко от поселка Успенский городского округа Серебряные пруды. "Образцы растений начала были отправлены на экспертизу, по результатам которой установлено содержание тетрагидроканнабинола, являющегося наркотическим средством", - сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Фото: istockphoto.com
Вступили в силу изменения в закон об ответственности за оборот наркотиков

По ее словам, участок специальной техникой скосили, а потом очаг произрастания каннабиса полностью сожгли. Общая масса уничтоженных растений, по данным пресс-службы, составила 200 килограмм.

Отметим, что это далеко не первый случай, когда в районе Серебряных прудов полицейские находят дикорастущие заросли конопли. Так, в начале июля нынешнего года в рамках проведения операции "Мак" почти треть тонны дикорастущей конопли уничтожили полицейские. К слову, тогда заросли были обнаружены ближе к деревне Дудино. В прошлом году на территории этого же городского округа в летний период были уничтожены несколько сотен килограмм дикорастущего каннабиса.

Напомним, что конопля содержит психиоактивные вещества - каннабиноиды - и служит сырьем для психотропных веществ (марихуана, гашиш).

К слову, в России до революции возделывали коноплю посевную, из которой производили пеньку. Эти виды работ были основным заработком крестьян Орловской, Калужской, Черниговской областях и других регионах. В советское время конопля являлась одной из основных сельскохозяйственных культур. Такой ее статус был подтвержден помещением листьев конопли вместе с колосьями пшеницы в центр снопа внутри главного фонтана страны - "Дружба народов" на ВДНХ. Изображение конопли можно увидеть на гербах поселка Епифань и Кимовского района Тульской области.

В России в настоящее время промышленное культивирование конопли сильно затруднено из-за жестких требований к охране посевов. Засеянные площади невелики. Отметим, что согласно единой конвенции о наркотических средствах ООН 1961 года включает коноплю в список наркосодержащих растений и обязывает правительства стран участников строго контролировать ее выращивание.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Борьба с наркотиками
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

22 августа - День Государственного флага России
22 августа - День Государственного флага России
Путин поручил оценить возможность внедрения новых российских лекарств
Осенняя сессия Совета Федерации начнется 25 сентября
В реестр недвижимости внесли зоны затопления
Пушков счел неправомерными условия для возвращения РФ в G8