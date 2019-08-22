В Подмосковье уничтожили 200 кг конопли

В подмосковном городском округе Серебряные пруды вновь был обнаружен участок дикорастущей конопли. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

По данным полиции, посадки были обнаружены недалеко от поселка Успенский городского округа Серебряные пруды. "Образцы растений начала были отправлены на экспертизу, по результатам которой установлено содержание тетрагидроканнабинола, являющегося наркотическим средством", - сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, участок специальной техникой скосили, а потом очаг произрастания каннабиса полностью сожгли. Общая масса уничтоженных растений, по данным пресс-службы, составила 200 килограмм.

Отметим, что это далеко не первый случай, когда в районе Серебряных прудов полицейские находят дикорастущие заросли конопли. Так, в начале июля нынешнего года в рамках проведения операции "Мак" почти треть тонны дикорастущей конопли уничтожили полицейские. К слову, тогда заросли были обнаружены ближе к деревне Дудино. В прошлом году на территории этого же городского округа в летний период были уничтожены несколько сотен килограмм дикорастущего каннабиса.

Напомним, что конопля содержит психиоактивные вещества - каннабиноиды - и служит сырьем для психотропных веществ (марихуана, гашиш).

К слову, в России до революции возделывали коноплю посевную, из которой производили пеньку. Эти виды работ были основным заработком крестьян Орловской, Калужской, Черниговской областях и других регионах. В советское время конопля являлась одной из основных сельскохозяйственных культур. Такой ее статус был подтвержден помещением листьев конопли вместе с колосьями пшеницы в центр снопа внутри главного фонтана страны - "Дружба народов" на ВДНХ. Изображение конопли можно увидеть на гербах поселка Епифань и Кимовского района Тульской области.

В России в настоящее время промышленное культивирование конопли сильно затруднено из-за жестких требований к охране посевов. Засеянные площади невелики. Отметим, что согласно единой конвенции о наркотических средствах ООН 1961 года включает коноплю в список наркосодержащих растений и обязывает правительства стран участников строго контролировать ее выращивание.