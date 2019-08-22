В столице пройдет форум "Город образования"

В преддверии нового учебного года павильон N 75 на ВДНХ превратится в большую школу, где с 29 августа по 1 сентября пройдет Московский международный форум "Город образования". На него уже зарегистрировались более 1300 иностранных гостей, свое участие в форуме подтвердили делегации из 50 стран мира и 80 регионов России. В целом ожидается более 100 тысяч посетителей. Об этом журналистам рассказал программный директор форума, директор Московского центра качества образования Павел Кузьмин.

В "Городе образования" найдется чему поучиться и ученикам, и педагогам, и родителям. На форуме будут работать стенды более 100 компаний и представлены главные проекты столичного образования - "Московская электронная школа", "Предпрофессиональные классы", "Площадка WorldSkills", "Мои достижения в моем городе", "Взаимообучение городов", "Техносфера московской школы". "Стенды, которые будут на форуме, - это не музейные экспозиции, каждый участник подготовит большую интерактивную программу с мастер-классами", - отметил Кузьмин.

Впервые на форуме будут представлены: проект ИТ-классов в московской школе, тренинги по профориентации и зона киберспорта, где пройдут соревнования.