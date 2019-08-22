В столице выберут лучшего социально ориентированного работодателя

В столице стартовал конкурс "Лучший работодатель Москвы-2019".

Конкурс за звание лучшего работодателя Москвы с 2010 года проводит столичный департамент труда и социальной защиты населения в рамках Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности". В нынешнем году борьба развернется в 15 номинациях. Лучших определит экспертная рабочая группа. Департамент труда и социальной защиты населения будет принимать заявки на участие в конкурсе до шестого сентября, после чего организаторы назовут победителей во всех номинациях.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе "Мосгаза", предприятие заявлено в категории "За лучшие условия работникам с семейными обязанностями в организациях производственной сферы". Социальный вектор уже много лет остается для компании в числе приоритетных.

- Люди - наша главная ценность, - подчеркивает гендиректор АО "Мосгаз" Гасан Гасангаджиев. - У нас сложнейшее наукоемкое производство, связанное с обеспечением надежного и безопасного газоснабжения крупного мегаполиса. И люди, работающие на таких ответственных участках городского хозяйства, должны чувствовать свою защищенность, иметь комфортные условия для работы и достойные социальные гарантии. Особое внимание мы уделяем поддержке семей сотрудников с детьми. Успехом нашей социальной политики является ежегодный, в среднем на 10 процентов, рост рождаемости, в прошлом году на свет появилось 134 новорожденных, увеличивается и количество многодетных семей, сегодня у нас 121 такая семья. Конечно, нас не может не радовать и то, что заметно увеличилось число династий потомственных газовиков.

По словам Гасана Гасангаджиева, неотъемлемой частью социальной политики остаются крупные социальные и благотворительные проекты, такие, как стартовавший в этом году в восьмой раз Международный детский творческий конкурс "Волшебная сила голубого потока - "Мосгаз" зажигает звезды", поддержка ветеранов Великой Отечественной войны и газового хозяйства, регулярно проводимые коллективные спортивные мероприятия.

Забота о социальном благополучии коллектива стимулирует и рост профессионального уровня сотрудников предприятия, что подтверждают многочисленные победы специалистов "Мосгаза" - сварщиков, электромонтеров, водителей оперативно-выездных бригад, машинистов экскаватора, - на московских, общероссийских и международных конкурсах профессионального мастерства. В 2017 году ярким достижением компании стала триумфальная победа мосгазовских сварщиков на Международном чемпионате сварщиков "Arc Cup International Welding Competition-2017" ("Кубок дуги") в Шанхае (КНР), собравшем 248 специалистов из 12 стран. В этом престижном соревновании специалисты "Мосгаза" завоевали одну золотую и две серебряные медали и внесли решающий вклад в первую в истории победу сборной России на международных соревнованиях сварщиков в Китае. В этом году московские газовики в составе сборной России снова представят страну на стартующем 2 сентября международном конкурсе сварщиков в китайском Фошане.