В столице выберут лучшего социально ориентированного работодателя

Новости

В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек 08:26
В Бурятии лжебольная раком выманила у мужчины четверть миллиона 08:22
Сильный ливень превратил дороги приморского города в реки 08:20
Ученые выяснили, что будет, если внезапно бросить курить 07:56
Из-за оползней в Китае девять человек погибли и 35 пропали без вести 07:24
В аэропорту Сан-Франциско запретили воду в пластиковых бутылках 07:05
Пушков счел неправомерными условия для возвращения РФ в G8 07:00
Умер академик РАН Сергей Федотов 06:51
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,2 06:31
Власти Непала запретили одноразовый пластик в районе Эвереста 06:25
Сахалинское правительство будет субсидировать авиабилеты 06:20
Восьмилетний ребенок угнал машину родителей в Германии 06:00
В США губернатор штата Вашингтон вышел из предвыборной гонки 05:41
Случай заражения человека "птичьим гриппом" H5N6 зафиксирован в Пекине 05:35
Премьер-министр Дании ответила на отказ Трампа от поездки в страну 05:02
Израиль второй раз за ночь атаковал объекты ХАМАС в Газе 04:58
Во Владивостоке штормовой ветер снес крест на сопке Крестовой 04:46
"Крестным" леопарда из Приморья стал телеведущий Николай Дроздов 04:44
На Камчатке "нанесли" удар из ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" 04:33
Трамп упрекнул Данию в недостаточных расходах на НАТО 04:32
КНДР: Действия США и Южной Кореи не способствуют мирному диалогу 03:58
Польский ресторан отказался принимать на работу украинцев 03:48
Пентагон: США получат гиперзвуковое оружие в ближайшие пару лет 03:20
Аргентинские провинции подали в суд из-за заморозки цен на бензин 03:02
Самолет главы МИД Германии снова сломался перед вылетом в Москву 02:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
Какие фильмы покажут в честь 350-летия российского флага
Какие фильмы покажут в честь 350-летия российского флага
22.08.2019 07:25
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В столице выберут лучшего социально ориентированного работодателя

Текст: Ирина Огилько
В столице стартовал конкурс "Лучший работодатель Москвы-2019".
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

Конкурс за звание лучшего работодателя Москвы с 2010 года проводит столичный департамент труда и социальной защиты населения в рамках Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности". В нынешнем году борьба развернется в 15 номинациях. Лучших определит экспертная рабочая группа. Департамент труда и социальной защиты населения будет принимать заявки на участие в конкурсе до шестого сентября, после чего организаторы назовут победителей во всех номинациях.

Фото: iStock
Польский ресторан отказался принимать на работу украинцев

Как рассказали "РГ" в пресс-службе "Мосгаза", предприятие заявлено в категории "За лучшие условия работникам с семейными обязанностями в организациях производственной сферы". Социальный вектор уже много лет остается для компании в числе приоритетных.

- Люди - наша главная ценность, - подчеркивает гендиректор АО "Мосгаз" Гасан Гасангаджиев. - У нас сложнейшее наукоемкое производство, связанное с обеспечением надежного и безопасного газоснабжения крупного мегаполиса. И люди, работающие на таких ответственных участках городского хозяйства, должны чувствовать свою защищенность, иметь комфортные условия для работы и достойные социальные гарантии. Особое внимание мы уделяем поддержке семей сотрудников с детьми. Успехом нашей социальной политики является ежегодный, в среднем на 10 процентов, рост рождаемости, в прошлом году на свет появилось 134 новорожденных, увеличивается и количество многодетных семей, сегодня у нас 121 такая семья. Конечно, нас не может не радовать и то, что заметно увеличилось число династий потомственных газовиков.

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Как в столице устроиться на работу после 50

По словам Гасана Гасангаджиева, неотъемлемой частью социальной политики остаются крупные социальные и благотворительные проекты, такие, как стартовавший в этом году в восьмой раз Международный детский творческий конкурс "Волшебная сила голубого потока - "Мосгаз" зажигает звезды", поддержка ветеранов Великой Отечественной войны и газового хозяйства, регулярно проводимые коллективные спортивные мероприятия.

Забота о социальном благополучии коллектива стимулирует и рост профессионального уровня сотрудников предприятия, что подтверждают многочисленные победы специалистов "Мосгаза" - сварщиков, электромонтеров, водителей оперативно-выездных бригад, машинистов экскаватора, - на московских, общероссийских и международных конкурсах профессионального мастерства. В 2017 году ярким достижением компании стала триумфальная победа мосгазовских сварщиков на Международном чемпионате сварщиков "Arc Cup International Welding Competition-2017" ("Кубок дуги") в Шанхае (КНР), собравшем 248 специалистов из 12 стран. В этом престижном соревновании специалисты "Мосгаза" завоевали одну золотую и две серебряные медали и внесли решающий вклад в первую в истории победу сборной России на международных соревнованиях сварщиков в Китае. В этом году московские газовики в составе сборной России снова представят страну на стартующем 2 сентября международном конкурсе сварщиков в китайском Фошане.

Экономика Работа Общество Семья и дети Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Лучшая работа в мире
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пушков счел неправомерными условия для возвращения РФ в G8
Пентагон: США получат гиперзвуковое оружие в ближайшие пару лет
В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек
Шойгу рассказал о мерах по усилению обороны на западе России
В Нижегородской области нашли пропавшую пятилетнюю девочку