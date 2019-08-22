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22.08.2019 22:50
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Телефонное право Москвы

В столичных школах не будут запрещать мобильники
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 187(7945)
Столичные власти не считают нужным запрещать использование мобильных устройств в школах. Детей нужно просто научить извлекать из гаджетов пользу, заявил замруководителя департамента образования Москвы Александр Молотков.
Современный образовательный процесс обойтись без гаджетов, к счастью, не может. Фото: Photoxpress. Современный образовательный процесс обойтись без гаджетов, к счастью, не может. Фото: Photoxpress.
Современный образовательный процесс обойтись без гаджетов, к счастью, не может. Фото: Photoxpress.

По его словам, мобильники или планшеты должны давать ребенку новые знания, а не отвлекать от уроков. "Главное - правильное использование гаджетов в учебном процессе. Как можно запретить то, что становится неотъемлемой частью жизни? Просто ребенка надо научить работать с гаджетом, чтобы он приносил ему пользу. Если урок предполагает занятие с мобильным устройством, то ребенку оно нужно не для отвлечения от занятий", - отметил Молотков.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Возможность полезного использования гаджетов предоставляет, например, Московская электронная школа (МЭШ). Этот проект помогает учителям проводить занятия с большим разнообразием приложений, обучающих игр, познавательных онлайн-ресурсов, которые есть в интернете, и знакомить с ними детей.

Отвлекаться же на СМС и соцсети во время урока ребята будут, если они не увлечены образовательным процессом, говорит Ирина Жилавская, заведующая кафедрой ЮНЕСКО медийно-информационной грамотности и медиаобразования граждан Московского педагогического университета. "Сегодня уже невозможно построить образовательный процесс без информационных технологий. Учителя на уроках дают задания, к примеру, найти информацию по предмету в интернете, обсуждают ее, и таким образом школьники быстрее усваивают тему", - говорит она.

Активно дискутируют по этому поводу в соцсетях и родители: "Моему сыну 12 лет, и он часто сидит в интернете, смотрит там видео про космос, животных, новые эксперименты и открытия. Интернет сам по себе не зло, важно, что там делают наши дети". Другие комментарии категоричны: "Лучше запретить, тогда школьники начнут нормально общаться между собой на переменах, - пишет строгий папа. - Вместо отдыха дети сидят в соцсетях, а их мозг не отдыхает".

Напомню, Роспотребнадзор предлагает ограничить использование мобильных устройств в образовательных организациях. В школах рекомендуется предусмотреть места для хранения мобильников.

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