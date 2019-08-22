В Тамбове состоялась премьера песни о российском флаге

Новости

Анатолий Карпов несколько месяцев не может получить американскую визу 14:29
В московских школах не планируется запрещать использование мобильников 14:29
Группа Limp Bizkit начнет гастроли по России с Краснодара 14:27
Секретарь по вопросам культуры Бразилии уволился из-за закрытия ТВ-шоу 14:25
Как украсили Москву ко Дню Государственного флага России 14:23
Под поверхностью Марса обнаружены признаки жизни 14:18
На Вологодчине в районе падения вертолета ввели режим ЧС 14:10
Ученые обнаружили у неандертальцев "ухо серфера" 14:04
В ЕС выступили против присоединения России к G7 14:04
Бывший хоккеист "Вашингтона" и "Сент-Луиса" перешел в "Динамо" 13:52
В Петербург зашла гигантская парусная яхта "Черная жемчужина" 13:50
Пентагон свернул разработку перехватчиков баллистических ракет 13:49
Суд Петербурга отправил в колонию внука экс-главы МВД Мали 13:48
В Севастополе развернули самый большой на полуострове флаг России 13:46
Петербургские врачи прибыли на помощь пострадавшей в Турции девочке 13:44
В Прикамье из-за дождей сошел с рельсов грузовой состав 13:39
В Подмосковье уничтожили 200 кг конопли 13:39
Видео: В Чечне пожар на заправке привел к мощнейшему взрыву 13:34
Путин поручил оценить возможность внедрения новых российских лекарств 13:30
Над Донецком подняли российский флаг 13:28
МАГАТЭ подвело итоги миссии по эксплуатационной безопасности БелАЭС 13:24
Исследование: Леса Амазонки горят рекордными темпами 13:22
В Москве произошел пожар в многоэтажном жилом доме 13:08
Усик проведет первый бой в тяжелом весе против россиянина Федосова 12:46
Mail.ru Group купила долю в каршеринговой компании 12:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
Герои российского флага: летчик Николай Антошкин
Герои российского флага: летчик Николай Антошкин
22.08.2019 13:56
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Тамбове состоялась премьера песни о российском флаге

Текст: Антон Валагин (Тамбов)
Петь на Тамбовщине умеют и любят. Ежегодно проводятся различные фестивали: от величавых "Песен над Цной" с плывущими по реке хорами до задушевного рок-н-рольного "Чернозема". Поэтому неудивительно, что песню о главном символе страны придумали тоже здесь. Спели ее 22 августа, в День 350-летия флага России.

Премьера состоялась на любимой тамбовчанами площади Музыки - сюда приплывают по реке хоры, здесь открывают Покровскую ярмарку и проводят массу других мероприятий. В 2006 году на площади установили памятника Сергею Рахманинову - у него на глазах и исполняли.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
ВЦИОМ: Россияне испытывают гордость при виде триколора

Песню о российском флаге написал художественный руководитель и дирижер Тамбовского губернаторского оркестра Петр Сосновский на стихи Александра Митрофанова. На счету этого дуэта - парадные песни нескольких районов области, гимн всего региона и серенада в честь крупной энергетической компании. В последней есть такие слова: "Пусть поют над страной провода и несут электричество людям".

- Александр много хороших стихов написал, которые потом превратились в песни: о России, о Дне Победы. 22 августа у него день рождения - он написал стихотворение о государственном флаге и показал мне. Мне стихи очень понравились: простые слова, которые доходят до самого сердца. Музыку на них я написал сразу, одним махом, - рассказал Сосновский.

Красивую инструментовку для духового оркестра сделал военный дирижер Александр Халилов. Его брат Валерий собирался включить композицию в репертуар ансамбля песни и пляски имени Александрова.

- Валерий Михайлович часто приезжал в Тамбов - на фестиваль духовых оркестров, по другим поводам. В 2016 году мы показали ему песню - он одобрил. Сказал: "Заберу в ансамбль, премьера будет на фестивале "Спасская башня". Но через два месяца его не стало…

После гибели Валерия Халилова исполнять просватанную ему песню было как-то не с руки. Сделали запись с солистами тамбовской филармонии и отложили до подходящего момента. Такой отыскался через три года.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
День российского флага в Москве: Куда сходить и что посмотреть

В День российского флага в центре Тамбова собралось несколько тысяч человек, цветовая гамма была, понятно, бело-сине-красная. От избытка торжественности на площади Музыки сами собой зажглись фонари. Глава региона вручил государственные награды: многодетным семьям, успешному аграрию, врачу, художнику, балетмейстеру. Затем на сцену вышли солисты, а за их спинами на экране развернулся российский флаг.

Слова действительно оказались простыми и берущими за душу. Тамбовчане - народ музыкальный, ко второму куплету стали подпевать. Когда песня закончилась, на площади раздались аплодисменты, в небо полетели разноцветные шары.

- Хорошая песня, звонкая. И праздник прекрасный. Жарко только очень, пожилым людям тяжело - сказала Зинаида Копанова, преподаватель музыки на пенсии. Верная призванию, она пришла послушать новую мелодию и внука привела. Тому шарики понравились.

Общество Ежедневник Праздники Культура Музыка Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тамбовская область Тамбов 22 августа - День Государственного флага России РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

22 августа - День Государственного флага России
22 августа - День Государственного флага России
Путин поручил оценить возможность внедрения новых российских лекарств
Осенняя сессия Совета Федерации начнется 25 сентября
В реестр недвижимости внесли зоны затопления
Пушков счел неправомерными условия для возвращения РФ в G8