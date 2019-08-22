В Тамбове состоялась премьера песни о российском флаге

Премьера состоялась на любимой тамбовчанами площади Музыки - сюда приплывают по реке хоры, здесь открывают Покровскую ярмарку и проводят массу других мероприятий. В 2006 году на площади установили памятника Сергею Рахманинову - у него на глазах и исполняли.

Песню о российском флаге написал художественный руководитель и дирижер Тамбовского губернаторского оркестра Петр Сосновский на стихи Александра Митрофанова. На счету этого дуэта - парадные песни нескольких районов области, гимн всего региона и серенада в честь крупной энергетической компании. В последней есть такие слова: "Пусть поют над страной провода и несут электричество людям".

- Александр много хороших стихов написал, которые потом превратились в песни: о России, о Дне Победы. 22 августа у него день рождения - он написал стихотворение о государственном флаге и показал мне. Мне стихи очень понравились: простые слова, которые доходят до самого сердца. Музыку на них я написал сразу, одним махом, - рассказал Сосновский.

Красивую инструментовку для духового оркестра сделал военный дирижер Александр Халилов. Его брат Валерий собирался включить композицию в репертуар ансамбля песни и пляски имени Александрова.

- Валерий Михайлович часто приезжал в Тамбов - на фестиваль духовых оркестров, по другим поводам. В 2016 году мы показали ему песню - он одобрил. Сказал: "Заберу в ансамбль, премьера будет на фестивале "Спасская башня". Но через два месяца его не стало…

После гибели Валерия Халилова исполнять просватанную ему песню было как-то не с руки. Сделали запись с солистами тамбовской филармонии и отложили до подходящего момента. Такой отыскался через три года.

В День российского флага в центре Тамбова собралось несколько тысяч человек, цветовая гамма была, понятно, бело-сине-красная. От избытка торжественности на площади Музыки сами собой зажглись фонари. Глава региона вручил государственные награды: многодетным семьям, успешному аграрию, врачу, художнику, балетмейстеру. Затем на сцену вышли солисты, а за их спинами на экране развернулся российский флаг.

Слова действительно оказались простыми и берущими за душу. Тамбовчане - народ музыкальный, ко второму куплету стали подпевать. Когда песня закончилась, на площади раздались аплодисменты, в небо полетели разноцветные шары.

- Хорошая песня, звонкая. И праздник прекрасный. Жарко только очень, пожилым людям тяжело - сказала Зинаида Копанова, преподаватель музыки на пенсии. Верная призванию, она пришла послушать новую мелодию и внука привела. Тому шарики понравились.