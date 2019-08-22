Житель Подмосковья ограбил 15 квартир на 4 миллиона рублей

Вор проникал в подмосковные квартиры только через двери, которые вскрывал двумя способами: либо подбирал ключи, либо взламывал личинки для замков. Подбор ключей - более хлопотное и долгое дело, всегда есть риск попасться на глаза соседям. Личинка для замка выворачивается шуруповертом за несколько секунд, но эта процедура шумная - может привлечь чье-то внимание.

Таким образом он обокрал 15 квартир на общую сумму около 4 миллионов рублей.

Виталий Нюкалов, сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, сообщил, что квартирного вора задержали сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из подмосковной полиции при силовой поддержке бойцов "СОБР" Росгвардии. Им оказался неоднократно судимый 38-летний житель города Королева.

Вычислили злоумышленника по записям камер видеонаблюдения. Полицейские установили автомобиль, на котором вор приезжал к дому, где собирался совершить кражу. Выяснив адрес хозяина этой машины, оперативники задержали самого подозреваемого по месту жительства. При обыске в квартире задержанного оперативники обнаружили похищенное имущество - ювелирные украшения, наручные часы, меховые изделия, иконы и другие ценные вещи. И, разумеется, наличные деньги. Задержанный решением суда взят под стражу.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 - "Кража". Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.