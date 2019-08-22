Журнал "Родина" представил на Красной площади свой проект "Большой Кремлевский дворец"

Большому Кремлевскому дворцу исполнилось 170 лет. "Именно этому великолепному архитектурному сооружению посвящен проект журнала "Родина" "БКД. История и истории Большого Кремлевского дворца", - рассказал комендант Московского Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников.

Презентация журнала проходила на Красной площади. Среди привычной аудитории (журналисты, фото- и телеоператоры) можно было увидеть весьма колоритных гостей: от ирландцев с волынками до музыкантов в образе египетских фараонов. Проект "Родины" вышел в день предпремьерного показа военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", в связи с чем тираж, можно сказать, гарантированно разошелся по всему свету. Его охотно разобрали участники фестиваля, которые приехали и прилетели из почти полусотни стран мира.

Секреты Большого Кремлевского дворца в самом буквальном смысле слова обречены разлететься по всем континентам мира

Это не преувеличение: на Красной площади официально выступают коллективы из 12 государств, но с учетом танцовщиц и вокалистов из международных групп число флагов увеличилось кратно. Так что секреты Большого Кремлевского дворца в самом буквальном смысле слова обречены разлететься по всем континентам.

История БКД - изюминка номера, но речь не только о дворце. Прочитаете - узнаете, как 38 дней варварствовал Наполеон в Кремле (БКД начали строить уже после нашествия французов) и как приказал заложить 90 000 кг пороха. Взорвись - и от нашего Кремля осталась бы одна громадная яма-воронка.

"Большой Кремлевский дворец - историко-культурное достояние всего мира, а история дворца - это фактически история нашего государства, - напоминает комендант Кремля.

Генерал-лейтенант Хлебников сделал акцент на том, что и сам журнал "Родина" - часть истории: он основан в 1879 году.

"Книг о Московском Кремле издано много, - продолжает комендант. - Красивых и толстых. Но проект "Родины" - это особый случай. Он очень удобный по формату. Читается легко, чтение захватывает. БКД, конечно, не закрыт для посещений, но все-таки этот дворец - не открытый музей, куда туристы могут попасть в удобное им время. По вполне объективным и очевидным причинам. Поэтому журнал, он еще и как экскурсия по архитектурным жемчужинам Кремля: интригующая и волшебная. Нужно прочитать журнал самому от корки до корки и передать родным и близким".

Сами авторы спецвыпуска анонсируют труд с элементом интриги: "Московский Кремль - движущая сила и свидетель истории. Живой участник. Он радуется нашим победам, грустит во времена невзгод. И бережно хранит воспоминания о прошлом. Надо только прислушаться, о чем перешептываются в вечерней тишине стены древнего Кремля. Давайте попробуем сделать это вместе с журналом "Родина". Тем более что есть повод: совсем скоро Москва отметит День города. А один из символов города - как раз Большой Кремлевский дворец".

Вместе с "Родиной" на Красной площади презентовали две книги. Первая: 550-страничную "Московский Кремль". Она тоже разделит приятную участь издания. То есть разлетится по миру: книгу подарят всем иностранным делегациям, участвующим в фестивале.

Третья новинка: "Валерий Халилов", 333-страничное исследование из серии "Жизнь замечательных людей".

Генерал-лейтенант Валерий Михайлович Халилов вошел в историю в разных качествах. В том числе и как первый музыкальный руководитель фестиваля "Спасской башни". Его идеи до сих пор ложатся в основу концепций этого международного праздника музыки. Даже после смерти. Валерий Халилов погиб в авиакатастрофе над Черным морем, направляясь в служебную командировку в Сирию.

Книгу написал кандидат исторических наук Василий Цицанкин, который хорошо знал генерала. Автор выражает надежду, что это лишь первая ласточка. Возможно, в недалеком будущем найдутся энтузиасты, которые продолжат исследование жиз­ни великого человека и музыканта.