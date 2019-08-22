В Белогорске патологоанатома наказали за кражу телефона у покойника

Житель Белогорска, работающий в патологоанатомическом отделении, осужден за кражу мобильного телефона у мертвого человека.

Суд установил, что мужчина, выполняя свои обязанности в одном из моргов, увидел у покойника гаджет и решил его похитить.

"Он достал из куртки, надетой на трупе, сотовый телефон и скрылся с места преступления, распорядившись похищенным по своему усмотрению", - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Мужчина решением суда оштрафован на десять тысяч рублей. Суд учел то, что он признал свою вину, возместил ущерб, а также наличие у мужчины на иждивении ребенка.