Российский аукционный дом (РАД) расширяет границы - от Калининграда до Владивостока открыты офисы торговой площадки, которые с успехом привлекают новых заказчиков и проводят масштабные торги. Подробностями крупнейшей сделки в Дальневосточном регионе - продажи двух пятизвездочных отелей Hyatt - делится генеральный директор РАД Андрей Степаненко.

Андрей Степаненко: Для нас проект стал делом чести. Погрузившись в проблематику сделки, мы даже открыли в регионе свой филиал. Фото: РАД

Проект по строительству отелей Hyatt во Владивостоке широко известен в регионе. Почему и на каком этапе к продаже подключился РАД?



Андрей Степаненко: Итоги продажи недостроенных отелей Hyatt в бухте Золотой Рог и на мысе Бурный подведены в апреле. Общая стоимость сделок составила 3,7 миллиарда рублей. Купил их парк-отель "Бурдугуз" (дочерняя компания холдинга "Базовый элемент", который профессионально занимается строительством отелей и ипподромов. - Прим. ред.). У нового владельца была идея привлечь институциональных инвесторов. Нам удалось заинтересовать одну из крупнейших японских компаний Hotel Okura Co.

Объекты Hyatt - самый знаменитый долгострой в регионе, их продажа - это одно­значно успех.



Андрей Степаненко: Подобные сделки быстро не заключаются. Объекты были в продаже пять лет, из них три года их продавал РАД.

На этом рынке такая ситуация не редкость. Известный пример: здание гостиницы "Северная корона" в Санкт-Петербурге 25 лет ждало нового инвестора, хотя и было готово на 95 процентов. Строительство началось в конце 1980-х, из-за распада СССР и проблем с финансированием сроки сдачи много раз сдвигались. Здание начало разрушаться, и к 2009 году уже не подлежало восстановлению. Все это время его пытались продать. Только в декабре 2018-го начался демонтаж. Сейчас участок расчищен, на его месте появится новый объект.

Другой пример: Lotte Group пять лет искала объект в Санкт-Петербурге. Мы подключились к этой работе в 2014 году. В 2016-м структурировали сделку по приобретению особняка в переулке Антоненко, 2. На все ушло семь лет.

Кто был инициатором передачи активов РАДу? Сбербанк как основной кредитор строительства?



Андрей Степаненко: Да, инициатор - залоговый кредитор Сбербанк, который насчитал задолженность в 2,3 миллиарда руб­лей. Продажей актива мы не только полностью закрыли долг перед банком, деньги получил и регион.

В том, что для продажи выбрали РАД, нет ничего удивительного. У нас есть опыт и компетенции в сделках по проблемным объектам. Кроме того, мы уже работали со Сбербанком, в том числе по продаже зданий под гостиницы.

Кто решал вопрос с оценкой? Еще до повторного снижения цены было очевидно, что доход от продажи не покроет понесенных государством и кредиторами расходов.



Андрей Степаненко: Отчет об оценке выполнил международный оценщик Ernst & Young. По состоянию на декабрь 2018 года комплекс в бухте Золотой Рог оценен в 1,68 миллиарда руб­лей, на мысе Бурный - в 2,16 миллиарда. Это рыночная стоимость гостиниц на момент реализации - по этой цене они и проданы.

Приморский край получил реального инвестора и развитие проекта, который до сих пор только высасывал деньги из бюджета

Как я сказал, расходы кредитора - Сбербанка - сделка покрыла. А Приморский край получил реального инвестора и развитие проекта, который до сих пор только высасывал деньги из бюджета. Возникла реальная перспектива превратить его в прибыльный для региона бизнес. На мой взгляд, с точки зрения цены, условий и особенно перспективы, сделка прошла очень хорошо.

Сколько надо вложить в эти стройки, чтобы во Владивостоке появились современные гостиничные комплексы? Уверен, что сумма сравнима с той, которую потратило за эти годы АО "Наш дом Приморье". Можно считать, деньги вернутся в экономику региона.

Каково было состояние зданий на момент передачи их РАДу?



Андрей Степаненко: Готовность гостиницы в бухте Золотой Рог составляла 80 процентов. Здание, простоявшее пять лет без присмотра, конечно, обветшало. Закупленное оборудование утрачено. Степень готовности комплекса на мысе Бурный, где планировалось построить спа-центр, была чуть более 50 процентов. Думаю, спа там не появится. Скорее всего, на его месте вырастут апартаменты или офисы, инвестор сейчас прорабатывает проект с правительством Приморского края.

Как шла подготовка к продаже и поиск инвестора?



Андрей Степаненко: Мы заказали инвестиционный меморандум, разослали его потенциальным инвесторам, среди которых были не только гостиничные сети, но и те, кто специализируется на работе с ними. В этом списке - американские, европейские сети, к примеру, Holiday Inn. Но политическая конъюнктура помешала им войти в проект. Зато южнокорейская Lotte Hotel сразу обратила внимание и до последнего планировала принять участие в аукционе. Отправляли предложение и гонконгской люксовой сети Mandarin Oriental, китайским сетям. Проводили регулярно переговоры в Сеуле и Токио, в результате в проекте появилась Hotel Okura Co.

До нас объект уже выставлялся на одной из электронных площадок, но сделки не случилось.

К слову, когда РАДу поручили продавать Hyatt, тоже мало кто верил в успех. Но РАД - публичный продавец, который не только проводит аукционы, но и играет роль транснационального брокера, отвечающего и за проведение процедуры, и за поиск инвесторов. Для нас проект стал делом чести. Погрузившись в проблематику сделки, мы даже открыли в регионе свой филиал, и теперь активно работаем с правительством края.

Повлияла ли эта сделка на экономику региона?



Андрей Степаненко: Я считаю, это крупнейший инвестиционный проект после строительства моста на остров Русский. Будут созданы рабочие места, региональный бюджет получит налоговые поступления. Преобразится и облик города. Туризм и деловая активность стремительно развиваются, появление гостиниц премиального сегмента подтвердит высокий статус региона и продемонстрирует его готовность к приему гостей и деловых мероприятий самого высокого уровня. Такие проекты дают серьезный толчок развитию экономики.

Есть ли в планах РАД во Владивостоке сопоставимые сделки?



Андрей Степаненко: Такого масштаба проекты вряд ли будут, если только не начнется продажа инфраструктурных объектов. К примеру, мы продавали 25,5 процента акций "Сахалинского морского пароходства". Пока мы сосредоточились на непрофильных активах госкомпаний и госкорпораций, а их на Дальнем Востоке много, а также на сотрудничестве с АСВ и Сбербанком. Потенциал у региона очень высокий. Неспроста же федеральный центр переезжает из Хабаровска во Владивосток.