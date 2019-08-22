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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Переверните смету

Текст: Валерий Мозолевский (руководитель СРО "Сахалинстрой")
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 186(7944)
Как увеличить объемы и повысить качество строительства в Сахалинской области? Думаю, прежде всего, изменив соотношение между ценами на стройматериалы и заработной платой строителей.

Сегодня 50 процентов общей стоимости возводимого объекта в островном регионе составляют затраты на строительные материалы. На зарплату специалистов и рабочих уходит примерно 20 процентов. И это неправильно. Надо, чтобы было все наоборот. Подтверждение - опыт зарубежных стран, в которых доля зарплаты при строительстве объекта доходит до 60 процентов его стоимости. При том что цены на стройматериалы там сравнимы с теми, которые сложились в нашем регионе.

Фото: iStock
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Оправдала себя и почасовая оплата. Практика показала, что в конечном итоге устанавливать высокую зарплату за каждые 60 минут выгодно: эти условия побуждают подрядчика всерьез заняться организацией труда работников.

У нас оплата сдельная. Вроде бы на первый взгляд все правильно: задание выполнено - есть деньги, не выполнено - нет. Но при таких условиях работодатель не стремится организовать работу наилучшим образом. Для него некритично, если возникнет задержка с принятием проектного решения или не вовремя завезут стройматериалы. На простоях он потеряет время, но не деньги на зарплату.

Если же работодатель оплачивает каждый час рабочего или специалиста, то он не позволит потратить его впустую и обеспечит фронт работ. То же условие заставит обращать больше внимания на квалификацию. А все это в конечном итоге побудит подрядчика по-другому строить отношения с заказчиком. Ведь именно заказчик должен позаботиться о качестве и сроках подготовки проектной документации.

На Сахалине в графике строительства важно учитывать, что большинство материалов привозные, а это заказчики часто упускают из виду.

Устанавливать высокую зарплату за каждый час выгодно: эти условия побуждают подрядчика всерьез заняться организацией труда работников

Например, если подрядчик выиграл тендер на устройство навесных фасадов, он должен заказать фасадные материалы на материке, а на их изготовление и доставку на остров уйдет не меньше двух месяцев.  Подрядчику же такой срок дают в целом на выполнение работ, заранее зная, что он не сможет выполнить этих обязательств, и последуют штрафные санкции.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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Между тем виноват в этой ситуации заказчик, который установил нереальные сроки. По закону он имеет право собственными силами выполнить работу или нанять подрядчика. Если бы заказчики готовили смету и проект для себя, с учетом всех возможностей, и только после этого передавали их подрядчику, нарушения сроков выполнения работ могло вовсе не быть.

Или подрядчика нанимают, чтобы удешевить для себя исполнение проекта, не оплатив часть работ? Тогда это применение рабского труда.

При таких условиях высокая доля затрат на стройматериалы, заложенная в стоимость объекта, вовсе не гарантирует высокое качество строительства. Скорее наоборот - на этой статье расходов подрядчики чаще всего пытаются сэкономить, закупая менее качественные контрафактные материалы.

Думаю, что при подготовке проекта следует более тщательно оценивать как стоимость материалов, так и сроки их доставки. К слову, нередко на остров завозят материалы и оборудование, аналоги которых можно купить у местных производителей.

Экономика Недвижимость Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область
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