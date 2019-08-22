Козлов: Дальний Восток не станет сырьевым придатком для других стран

Восточный экономический форум в этом году обещает стать резонансным как по числу гостей, так и по объему привлеченных инвестиций.

По оценке Минвостокразвития, объем соглашений, подписанных на форуме, превысит три триллиона рублей. Об этом, китайских инвестициях и кредитовании перерабатывающих предприятий, "РГ" рассказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Какой прогноз на ВЭФ-2019 по заключению соглашений?

Александр Козлов: В прошлом году объем соглашений, подписанных на форуме, составил 3,1 триллиона рублей. В этом году мы ожидаем не меньших результатов. Сейчас все эти документы находятся в финальной стадии доработки. Я бы пока воздержался от их анонсирования, в том числе из-за коммерческой тайны. Нам важно, чтобы все соглашения были максимально качественными, работали на развитие нашего региона.

В прошлом году после приезда Си Цзиньпина ожидали взрывного роста азиатских инвестиций в регион. Оправдались ли эти надежды?

Александр Козлов: Общий объем прямых китайских инвестиций за прошлый год вырос на 31%, прирост составил 4,189 миллиарда долларов. На мой взгляд, это неплохой результат. Всего же с 2014 года Дальний Восток привлек треть всех иностранных инвестиций, пришедших в Россию. Это около 33 миллиардов долларов, 71,5% из них - китайские.

Крупнейшие проекты с китайскими инвестициями, заявленные к реализации в последние годы: Центр международного сотрудничества в Приморском крае - площадка с готовой инфраструктурой, куда будут заходить инвесторы в сфере строительства. Проект готовится совместно с китайской компанией China Communications Construction Company, объем инвестиций - 15 миллиардов рублей. Компания Cofco планирует построить зернохранилище в Приморье, объем инвестиций - 1,2 миллиарда рублей. Эта компания уже покупает кукурузу в этом регионе. Корпорация Joybay Agro Holding также в Приморье создает завод по переработке сои, объем инвестиций - 10 миллиардов рублей. В Хабаровском крае китайский партнер Donjing Group планирует вложить 7,2 миллиарда рублей в строительство речного порта по перевалке зерна.

Какие совместные проекты с Китаем готовятся к презентации на ВЭФ-2019?

Александр Козлов: Процесс идет, на форуме запланировано подписание новой версии программы российско-китайского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах до 2024 года. К Дальнему Востоку присоединились Республика Бурятия и Забайкальский край, ответственность министерства распространилась и на Арктическую зону РФ.

В основном проекты на Дальнем Востоке носят ресурсный характер. Не считаете ли вы опасной эту тенденцию?

Александр Козлов: Дальний Восток - это не сырьевой придаток для мировых экономик. Это не только моя личная позиция как министра, это государственная политика, реализуемая президентом. И здесь мы действует системно и целенаправленно. С 2019 года мы ввели фактически заградительные пошлины на экспорт леса-кругляка. С 1 января она составляет 40%, с начала 2020 года уже будет 60%, а в 2021 - 80%. Мы идем дальше - предлагаем создать единый цифровой сервис управления лесными ресурсами Дальнего Востока.

В наших преференциальных режимах - ТОР и СПВ - нет ни одного проекта, связанного с добычей нефти или газа. Амурский ГПЗ, который строится, будет перерабатывать газ, то есть производить продукт с добавленной стоимостью. Самый востребованный вид деятельности у резидентов ТОР - логистика 15,4%, производство пищевых продуктов 12%, изготовление стройматериалов, туризм - по 11,3%, сельское хозяйство - почти 11%, сфера услуг - 9,6%. В СПВ основной вид деятельности - недвижимость 36,4%, сфера услуг - почти 24% и также логистика - 14%.

Кроме того, мы разрабатываем меру, которая позволит снизить ставки кредитования именно для перерабатывающих предприятий и субсидировать процентную ставку по банковским гарантиям для ускоренного возмещения НДС.

Когда, на ваш взгляд, Дальнему Востоку удастся отойти от традиционной модели "Лес, рыба, нефть и газ"?

Александр Козлов: Теперь рыба. Именно для увеличения объемов рыбопереработки на российском берегу был введен механизм квоты в обмен на инвестиции: то есть на строительство современных рыболовных судов и рыбоперерабатывающих заводов. По итогам 2018 года - первого года работы механизма - на Дальнем Востоке заявлено 14 проектов по переработке рыбы, 9 - по строительству судов. При этом три завода уже введены в эксплуатацию, два - вот-вот заработают. В этом году отобраны 9 проектов на строительство судов, среди них - 121-метровый траулер-процессор, крупнейший в России.

Одним из долгосрочных трендов развития Дальнего Востока является сельское хозяйство. Юг региона - Амурская область, Хабаровский край, Приморье и Еврейская автономная область - имеет большой потенциал в этой сфере. Приамурье - лидер в стране по производству сои и продуктов из нее, так почему бы не увеличить их объемы, - рядом Китай, крупнейший потребитель. В Приморье зашли крупнейшие инвесторы в сфере животноводства: "Русагро", "TH Приморский", успешно работает "Мерси трейд". По аналогии с лесом и марикультурой мы создаем банк земель сельскохозяйственного значения. Чтобы точно знать, какие земли могут использоваться, а какие - нет.

Кроме того, мы предлагаем компенсировать затраты на мелиорацию и известкование почв. А если повысить размер возмещения части понесенных затрат на создание молочных ферм и ввести такой механизм на создание теплиц, то это позволит кратно увеличить число предприятий, которые будут поставлять на местный рынок молочную продукцию и овощи. Это особенно важно для таких регионов, как Якутия и Камчатка.

Мы также поддерживаем Минсельхоз, который выступает за субсидирование затрат крестьянско-фермерских хозяйств и кооперативов на энергоносители и доставку техники. Во многих развитых странах мира фермер-частник - основа сельскохозяйственного сектора.

Будут ли переформатированы режимы САР? За год их резидентами не стали и два десятка компаний.

Александр Козлов: В основе проекта специальных административных районов на острове Русский в Приморье и острове Октябрьский в Калининградской области лежит идея создания комфортных российских площадок для иностранных компании с российским активами. Иными словами, чтобы компании возвращались в нашу страну.

После замены юридического адреса с одной юрисдикции на другую, то есть редомициляции, они обретают статус международных компаний и получают льготы в области налогообложения и валютного регулирования и ряд других преференций. На сегодняшний день, насколько мне известно - проект этот курирует Минэкономразвития, обе зоны насчитывают 11 резидентов, 2 из них - в Приморье. Процесс возвращения компаний не такой быстрый, они годами работали за рубежом. Уверен, время покажет эффективность этого механизма.

Полную версию интервью с министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Александром Козловым читайте в специальном приложении "Форум" к "Российской газете", которое выйдет 4 сентября 2019 года.