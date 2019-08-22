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22.08.2019 04:33
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Камчатке "нанесли" удар из ракетных комплексов "Бал" и "Бастион"

Текст: Юлия Гарднер
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

На Камчатке береговое ракетное соединение проводит тренировку. В рамках лагерного сбора расчеты противокорабельных ракетных комплексов "Бастион" и "Бал" вывели боевые машин на позиции и отработали нанесение огня по отряду кораблей условного противника.

Фото: Михаил Мокрушин/РИА Новости
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- В позиционных районах расчеты отработали в том числе электронные пуски ракет по отряду кораблей условного противника и скрытую смену огневой позиции, - сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Помимо этого, военные отработали быструю доставку ракет из мест хранения и перезарядку ракетных комплексов в полевых условиях.

В тренировке участвуют более 300 военнослужащих и свыше 70 единиц техники.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
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