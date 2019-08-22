На ВЭФ-2019 обсудят международный опыт экономического роста

К 2024 году Россия должна войти в число пяти крупнейших экономик мира. Эта цель была обозначена президентом России Владимиром Путины.

Для достижения этой цели российская экономика должна расти темпами выше среднемировых. В первую очередь за счет развития несырьевых секторов.

Обсуждение основных механизмов и мер по стимулированию экономического роста пройдет на полях V Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке 4-6 сентября.

Цель вывести экономику на принципиально новый уровень особенно актуальна с учетом поставленной в Национальной программе развития региона до 2035 года цели по достижению экономического роста в 6 процентов.

Участники обсуждений рассмотрят российский и международный опыт стимулирования экономики, а также обсудят механизмы, которые необходимы для реализации потенциала роста.

Также будут предложены инструменты, которые могут быть включены в "Дорожную карту устойчивого роста несырьевого сектора экономики России". В настоящее время по поручению Президента Российской Федерации работа над реализацией этого документа продолжается на базе Аналитического центра Правительства России.

В сессии примут участие представители российских министерств и ведомств, бизнес-сообщества, губернаторы ДФО, а также иностранные эксперты. Модератором дискуссии выступит уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Чтобы выполнить KPI из указа Президента РФ и перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию, нам надо расти темпами 5-5,6 процента в год до 2024 года. Нужна проактивная политика, в противном случае к 2023 году мы станем седьмой экономикой мира - нас обойдет Индонезия. Задача экономического роста разделяется как экономическими властями, так и обществом в целом", - заключил Борис Титов.