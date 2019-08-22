Национальный парк может сделать остров Беринга необитаемым

Жители Алеутского района опасаются, что в скором времени им придется распрощаться с островом Беринга и навсегда покинуть родное село Никольское. Изменения, внесенные в федеральный закон об особо охраняемых природных территориях, требуют преобразования четырех российских заповедников в национальные парки. Один из них - "Командорский" им. С.В. Маракова на том самом острове Беринга.

Особо охраняемая природная территория на Командорах появилась в 1993 году по постановлению Совета министров. Документ включил в ООПТ весь остров. В том же году Минприроды России поручило своему Главному управлению заповедного дела вместе с администрацией Камчатской области уточнить границы заповедника. И Алеутский районный совет народных депутатов решил: заповедная - лишь южная часть острова Беринга. Причем текст министерского приказа не поменялся.

Четверть века правовая нестыковка никого не волновала. Однако теперь руководство заповедника, апеллируя к пресловутому приказу, полагает, что нацпарком должен стать остров целиком. "Но на северной части расположены село Никольское, аэропорт и связывающая их дорога, территории родовых общин, рыбопромысловые участки Алеутского рыбокомбината, - перечисляет местная жительница, главред газеты "Алеутская звезда" Галина Жихорева. - Если этот участок сменит статус, мы даже отходы не сможем выбросить: единственная свалка ТКО тоже находится на севере, а в нацпарке мусорить нельзя, как, впрочем, и вести хозяйственную деятельность".

"В случае создания национального парка все вопросы социальной сферы и снабжения будет выполнять администрация федерального учреждения национального парка. Мы не уверены, что жизнь наша станет лучше, и очень обеспокоены тем, что нам придется покинуть остров, а большая часть населения, особенно алеуты, которым некуда выехать, будет вынуждена находиться в резервации", - написали руководителю рабочей группы при Президенте РФ по вопросам установления границ ООПТ Владимиру Толстому и главе минприроды Дмитрию Кобылкину жители Алеутского района.

Дирекция заповедника тем временем пытаются успокоить командорцев. "Положение о нацпарке открывает широкие перспективы как для представителей коренных малочисленных народов Севера, так и для местных жителей. Кроме ловли рыбы, осуществляемой здесь по лицензиям, появляется возможность охоты на северного оленя. Об этом нас просят уже очень давно. Но в связи с заповедным режимом, действующим сейчас, это было невозможно. С преобразованием в национальный парк у нас будут все легитимные основания для ежегодного выделения лимитов на оленя, - обещает и.о. директора "Командорского" Евгений Мамаев. - Все сегодняшние собственники земельных участков, в том числе муниципалитет, сохранят свои права".

Власти Камчатского края обратились к вице-премьеру - полпреду президента РФ в ДФО Юрию Трутневу с просьбой о содействии в урегулировании проблемы, возникшей в связи с переводом территории Командорских островов в национальный парк. В Минприроды уже состоялось совещание по этому вопросу: представители федерального ведомства не изменили своей позиции. Краевое правительство, в свою очередь, подготовило предложения по внесению поправок в федеральное законодательство в интересах жителей села Никольского. "Мы столкнулись, на наш взгляд, с противоречащими друг другу нормами федеральных законов, - подчеркнул губернатор Камчатского края Владимир Илюхин. - Но я уже говорил, и еще раз повторю - любые изменения на острове должны быть направлены на улучшение жизни людей. Поэтому мы будем продолжать работу по урегулированию этой законодательной коллизии".

Времени на урегулирование спора осталось совсем мало: в августе должны завершиться все согласования положения о нацпарке, а до 3 февраля 2020 года - и сама реорганизация.