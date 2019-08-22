Суда под квоты, которые будут распределять на добычу крабов в Дальневосточном бассейне, нужно строить на Востоке России. Об этом заявил во Владивостоке на совещании, посвященном проблемам развития рыбохозяйственного комплекса, вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Официального решения правительства на этот счет еще нет - оно ожидается в ближайшее время. Не до конца разработана и нормативно-правовая база по крабовым аукционам.

Краболовное судно проекта 03070 спущено на воду в конце 2018-го на верфи «Пелла». Заказчиком выступила дальневосточная компания. Перевод судна на другой конец страны обошелся недешево, но в ДФО краболовы пока не строят. Фото: rus-shipping.ru

Собственно говоря, полпред лишь подтвердил тезис, который обсуждается с мая - с момента подписания президентом страны закона, предусматривающего распределение на аукционе 50-процентного объема квот на добычу крабов. Такое решение дало надежду дальневосточным (речь идет о Приморском и Хабаровском краях) верфям на получение заказов на строительство судов. Принцип "где ловим, там и строим" изначально показался логичным и очень справедливым.

Правда, показался не всем. Федеральная антимонопольная служба России выступила против. В письме, отправленном в адрес Росрыболовства, ведомство предупредило, что это может создать дискриминационные условия для других верфей страны, которые также готовы обеспечить строительство краболовов. Кроме того, ФАС сочла, что появится опасность установления дальневосточными предприятиями непомерно высоких цен: монополия есть монополия.

Скептики обратили внимание на еще один нюанс: до сих пор на судостроительных заводах ДФО краболовов не сооружали, а ну как ничего и не получится? Не обошлось и без сомнений в том, что верфи справятся с таким большим объемом заказа - 50 миллиардов рублей и 31 судно за пять лет. По финансовому состоянию дальневосточных предприятий не прошелся только ленивый: в прошлом году весь их оборот не достиг 15 миллиардов рублей.

Однако, по словам генерального директора Славянского судоремонтного завода Андрея Якимчука, нельзя сравнивать балансы западных верфей и дальневосточных. Первые строят, вторые большей частью ремонтируют.

- У нас баланс - миллиард рублей. Это работа, которую выполнило наше предприятие. По оборотам прошлых лет делать выводы о производственных возможностях судостроения неправильно! - считает Якимчук. - Ведь прибавочный продукт, отраженный в балансах, создавался за счет услуг судоремонта. В них составляющая цены новых агрегатов, оборудования и материалов незначительная - менее 20-25 процентов. А 70 процентов в стоимости нового судна - это деньги за комплектующие и оборудование. Сравнение балансов - это попытка дискредитации заводов на Дальнем Востоке. Получается, что заказы хотят отобрать, мотивируя тем, что у нас до этого их не было. Попытку дискредитировать заводы через подтасовку балансов можно рассматривать как отказ лечить больного за то, что он болеет. Получается, кто-то хочет доказать, что судостроение в ДФО умирает. Но это и так все знают. Корабелы считают, что задача государства - его реанимировать, формируя портфель заказов на строительство флота.

Власти дальневосточных регионов настроены не менее решительно.

- У нас 12 судостроительных и судоремонтных заводов, где работают более десяти тысяч человек. Поэтому строительство краболовов на наших верфях - это подъем экономики в целом, - говорит губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Славянский СРЗ готов соорудить от трех до пяти, Находкинский судоремонтный - до десяти, "Дальзавод" - до пяти краболовов. Ливадийский ремонтно-судостроительный завод совместно с верфью "Пелла" (Ленинградская область) планируют возвести новое предприятие на уже подготовленной площадке в Приморье и рассчитывают на строительство как минимум 15 судов. Не отстают от приморцев и соседи. Хабаровский судостроительный уже сегодня может начать строительство двух краболовов. Необходимая площадка, специалисты и оборудование у предприятия в наличии.

И наконец, Амурский судостроительный также намерен получить заказ. Расчеты предприятия поддержал глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

- По схеме примерно договорились, - сказал он. - Сейчас осталось поставить точку на том, какой проект захотят наши основные заказчики видеть в качестве базового. На заводе планируют построить не менее пяти единиц.

Все эти компании уже направили в минпромторг официальное подтверждение своей готовности. Некоторые из них указали, что при необходимости привлекут иностранных партнеров.

- Крабы добываются здесь, и строительство судов на дальневосточных верфях должно давать работу людям, которые здесь живут, здесь работают. Это полностью соответствует позиции президента РФ, его поручению об ускоренном развитии Дальнего Востока, - считает Юрий Трутнев.

По словам полпреда, правительство такую задачу Федеральному агентству по рыболовству ставило, но ведомство ее не выполнило.

- На совещании мы решили, что руководство Росрыболовства надо наказывать. Соответствующее предложение министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву я направлю, - заявил Трутнев.

Прямая речь

Олег Братухин, член общественного совета минвостокразвития, член межведомственной рабочей группы Росрыболовства:

- Отрасль столкнулась с тем, что со стороны серьезных игроков наблюдается противодействие выполнению поручения правительства по строительству краболовов на дальневосточных верфях. Малые балансы предприятий - это, конечно, надуманные показатели. Да, все дальневосточные верфи недозагружены. По этой логике, если предприятие не имело заказов, то никогда их и не получит? В судостроении деньги на верфи приходят всегда, когда есть твердые заказы. С технологической точки зрения, говорить о строительстве 50-метровых краболовов как о невыполнимой задаче - верх некомпетентности, поскольку это самые простые рыболовные суда. Корпус весом всего 650 тонн, относительно слабенький главный двигатель, система охлаждения небольшого трюма или танков RSW - всего-то кубов на 400-500 и пара лебедок. Возможно, плюс маленький производственный комплекс. И это все! То есть задача выполнимая для любой верфи.

Тем временем

Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров в письме вице-премьеру - полпреду президента РФ в ДФО Юрию Трутневу попросила выделить верфям Приморского и Хабаровского краев 20 миллиардов рублей на модернизацию мощностей для строительства судов-краболовов. Финансирование предлагается провести из Фонда развития промышленности.