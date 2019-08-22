Сахалинское правительство будет субсидировать авиабилеты

По 2,6 миллиарда рублей в год планируется выделять из бюджета Сахалинской области на субсидирование билетов на рейсы авиакомпании "Аэрофлот", сообщило РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

По данным регионального министерства транспорта, это предварительная сумма, которая может измениться в зависимости от установленных авиакомпанией тарифов.

Напомним, с 27 октября в островной области возобновляются рейсы крупнейшей российской авиакомпании, но на них не будет распространяться действие программы так называемых "плоских" тарифов, не зависящих от даты покупки билета. С помощью субсидий власти региона рассчитывают сохранить доступность поездок для жителей островов.