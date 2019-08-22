Умер академик РАН Сергей Федотов

Ушел из жизни академик российской академии наук Сергей Федотов, больше трех десятилетий руководивший Институтом вулканологии ДВО РАН на Камчатке, сообщили в пресс-службе научного учреждения.

Коллеги отзывались о Сергее Александровиче, как о выдающемся ученом, который внес неоценимый вклад в науку.

Прощание пройдет 23 августа в Москве.

Справка "РГ"

Сергей Федотов родился 19 марта 1931 года. С 1971 по 2004 годы был директором Института вулканологии ДВО РАН. Главный редактор журнала "Вулканология и сейсмология" РАН. Член Президиума ДВО РАН. Председатель Научного совета по вулканологии и сейсмологии. Председатель Совета ИВиС ДВО РАН и КФ ГС РАН по прогнозу землетрясений и извержений вулканов.

Академик участвовал в исследованиях сейсмичности Курило-Камчатской дуги и механизма вулканической деятельности, разрабатывал методики долгосрочного прогноза землетрясений. Написал более 320 научных работ, выпустил четыре монографии. Был награжден орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, "За заслуги перед Отечеством" IV степени и Почета.

