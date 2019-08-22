В Бурятии представили к награде экипаж аварийно севшего Ан-24

Члены экипажа самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара", совершившего жесткую посадку в Бурятии, получат государственные награды за мужество и профессионализм, проявленные в экстренной ситуации.

Погибших в катастрофе командира и бортмеханика воздушного судна представили к Ордену мужества. Бортпроводницу, которая эвакуировала всех пассажиров через багажную дверь, и второго пилота - к медали Нестерова.

"В данный момент наградные материалы находятся на рассмотрении в полномочном представительстве президента РФ в Сибирском федеральном округе", - рассказали РИА Новости в правительстве республики.

Напомним, авиакатастрофа в Бурятии произошла 28 июня в 10:30 по местному времени. Воздушное судно авиакомпании "Ангара" выполняло рейс №2G-200 по маршруту Улан-Удэ - Нижнеангарск. При посадке в бурятском поселке Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в здание очистных сооружений. После этого загорелся. Медицинская помощь понадобилась 33 пассажирам. Расследуется уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Расследование авиакатастрофы начала комиссия МАК.