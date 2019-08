В Хабаровске модернизируют аэропорт с помощью японских партнеров

Осенью в аэропорту Хабаровска откроется новый пассажирский терминал. Это еще один шаг в реализации мастер-плана развития воздушной гавани, в соответствии с которым к 2030-му она будет обслуживать более четырех миллионов человек и 70 тысяч тонн грузов ежегодно.

10 сентября 2018 года во Владивостоке председатель совета директоров компании "Хабаровский аэропорт" Константин Басюк и президент и генеральный директор компании Sojitz Corporation Масайоши Фуджимото подписали меморандум о совместной реализации проекта по строительству и эксплуатации нового аэровокзального комплекса международного аэропорта Хабаровск (Новый). Церемония прошла в присутствии президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. А 18 декабря в Токио было подписано акционерное соглашение о присоединении к проекту японского консорциума.

- Подписанное соглашение - наш вклад в развитие российско-японских экономических отношений, - отметил Константин Басюк. - Надеемся, что и другие российские и японские компании последуют этому примеру и будут совместно осуществлять инвестиционные проекты на Дальнем Востоке России.

В консорциуме, помимо Sojitz Corporation, занимающейся структурированием, сопровождением, координацией и привлечением финансирования для проектов в различных отраслях по всему миру, еще два участника. Российский план заинтересовал компанию JATCO (Japan Airport Terminal Co., Ltd.) - главного оператора терминальной инфраструктуры токийского аэропорта Ханеда. Подключился и государственно-частный фонд JOIN (Japan Overseas Infrastructure Investment Corporation for Transport & Urban development), специализирующийся на прямых инвестициях в зарубежные инфраструктурные проекты.

Определено, что консорциум входит в уставный капитал компании "Международный аэропорт Хабаровск" - "дочки" компании "Хабаровский аэропорт", приобретая 10 процентов его акций. Причем доля может быть увеличена до 25 процентов+одна акция.

Задача первого этапа сотрудничества - строительство нового терминала внутренних авиалиний, который затем стороны возьмут под совместное операционное управление. Пятиэтажное здание площадью 26 тысяч квадратных метров возводит турецкий консорциум LimakMarashstroy, на счету которого международный аэропорт Платов в Ростове-на-Дону.

- Все работы проводятся по графику, и это позволяет говорить, что запуск терминала состоится, как и запланировано, в конце третьего квартала этого года, - подчеркнул представитель компании Уфук Маджит.

Вложения в проект - 4,9 миллиарда рублей. Из них миллиард - собственные средства российских и японских инвесторов, остальное - кредиты ВЭБа и Фонда развития Дальнего Востока.

Пропускная способность нового аэровокзала - три миллиона человек в год. Для пассажиров здесь откроют множество магазинов и кафе.

- Терминал спроектирован таким образом, что коммерческие площади расположены на пути движения и обслуживания пассажиров. Это обеспечивает максимальную доступность всех торговых точек. Мы хотим, чтобы арендаторы предлагали такую продукцию и услуги, которые позволят нашим пассажирам и гостям аэропорта ощутить специфику и колорит Хабаровского края и Дальнего Востока, - объяснила первый заместитель исполнительного директора компании "Хабаровский аэропорт" Эльвира Ванюшкина.

По мнению главного архитектора Хабаровского края Александра Селеменева, архитектурное решение нового терминала весьма удачно. А техническое оборудование - самое современное, в частности, в воздушной гавани Хабаровска впервые появятся телескопические трапы.

На втором этапе взаимодействия (2020-2023 годы) стороны намерены построить новый терминал международных авиалиний и также совместно управлять им. А мастер-план развития хабаровского аэропорта предполагает и реализацию концепции AirCity: на прилегающей территории появятся гостиницы и зона свободной торговли, деловой комплекс и выставочный павильон. В результате аэропорт Новый имени Г.И.Невельского станет важным промышленно-экономическим центром Хабаровского края.