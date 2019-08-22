В Хабаровске пойдет под суд "выстреливший" в ребенка пенсионер

Хабаровские полицейские передали в мировой суд протокол о побоях (статья 6.1.1 КоАП РФ) в отношении 70-летнего мужчины, проживающего на улице Тихоокеанской, сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю. Ему предстоит ответить за "воспитательные меры", которые он применил к своей 12-летней соседке.

Как сообщалось ранее, во дворе жилого дома произошел конфликт между пенсионером и игравшими там подростками. Детские игры показались ему слишком шумными, и он сделал ребятам замечание. После этого ушел, а дети продолжили играть. Через некоторое время одна из девочек почувствовала боль в спине. Друзья заметили у нее рану, вызвали врача. Помощь ребенку оказали на месте. Госпитализация не потребовалась.

Прибывшие на место происшествия полицейские, опросив очевидцев, пришли к выводу, что ребенка ранил сосед. Пожилой мужчина признался, что "выстрелил" в детей из окна своей квартиры из металлической трубки шариком затвердевшего пластилина. Так он хотел проучить подростков за игнорирование его замечаний.

"Воспитателю" грозит штраф до тридцати тысяч рублей, арест до пятнадцати суток или обязательные работы на срок до 120 часов.