Новости

В Москве произошел пожар в многоэтажном жилом доме 13:08
Усик проведет первый бой в тяжелом весе против россиянина Федосова 12:46
Mail.ru Group купила долю в каршеринговой компании 12:45
Валентина Гафта перевели в реабилитационный центр 12:41
Медведев поручил Минтруду оценить идею сокращения рабочей недели 12:40
Изразцы с необычными сюжетами нашли около Гоголевского бульвара 12:40
Театральная олимпиада в Крыму покажет спектакли под открытым небом 12:39
В Адыгее полицейского уволили после покупки Land Rover 12:37
В Перу найден 3800-летний барельеф с человекоподобным существом 12:30
У иностранного туриста в Петербурге украли почти 13 тысяч долларов 12:27
Собянин поздравил россиян с Днем Государственного флага 12:23
Вышел IMAX-трейлер фильма про космонавта с Брэдом Питтом 12:18
Косатки из "китовой тюрьмы" начали самостоятельно добывать пищу 12:18
Производство нового Toyota RAV4 стартует в России в октябре 12:18
В Москве нелегальный работник морга за 3 месяца заработал 13 млн рублей 12:17
Госдума: Позиция США по ДСНВ - взлом системы международной безопасности 12:11
Клинцевич назвал абсурдом заявление главы Пентагона по ДСНВ 12:05
Национальный парк может сделать остров Беринга необитаемым 12:01
В Москве выберут необычные достопримечательности разных районов 12:00
В Хабаровске пойдет под суд "выстреливший" в ребенка пенсионер 11:59
Осенняя сессия Совета Федерации начнется 25 сентября 11:54
Теплая погода в Москве продержится до конца недели 11:53
Вышел трейлер "Бомбы" с Николь Кидман, Шарлиз Терон и Марго Робби 11:53
В Ингушетии на борцов с аптечной наркоманией напали неизвестные 11:53
В Белогорске патологоанатома наказали за кражу телефона у покойника 11:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
Герои российского флага: полковник Вячеслав Сивко
Герои российского флага: полковник Вячеслав Сивко
22.08.2019 11:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хабаровске пойдет под суд "выстреливший" в ребенка пенсионер

Текст: Дина Непомнящая

Хабаровские полицейские передали в мировой суд протокол о побоях (статья 6.1.1 КоАП РФ) в отношении 70-летнего мужчины, проживающего на улице Тихоокеанской, сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю. Ему предстоит ответить за "воспитательные меры", которые он применил к своей 12-летней соседке.

Хабаровский пенсионер "выстрелил" в ребенка из металлической трубки

Как сообщалось ранее, во дворе жилого дома произошел конфликт между пенсионером и игравшими там подростками. Детские игры показались ему слишком шумными, и он сделал ребятам замечание. После этого ушел, а дети продолжили играть. Через некоторое время одна из девочек почувствовала боль в спине. Друзья заметили у нее рану, вызвали врача. Помощь ребенку оказали на месте. Госпитализация не потребовалась.

Прибывшие на место происшествия полицейские, опросив очевидцев, пришли к выводу, что ребенка ранил сосед. Пожилой мужчина признался, что "выстрелил" в детей из окна своей квартиры из металлической трубки шариком затвердевшего пластилина. Так он хотел проучить подростков за игнорирование его замечаний.

"Воспитателю" грозит штраф до тридцати тысяч рублей, арест до пятнадцати суток или обязательные работы на срок до 120 часов.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Семья и дети Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

22 августа - День Государственного флага России
22 августа - День Государственного флага России
Медведев поручил Минтруду оценить идею сокращения рабочей недели
В реестр недвижимости внесли зоны затопления
Пушков счел неправомерными условия для возвращения РФ в G8
"Попросила торт": Как волонтеры нашли в лесу пропавшую девочку