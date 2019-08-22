Корреспонденты "РГ" предпочли этим летом турецким и тайским берегам камчатские вулканы, магаданские бухты и якутские скалы. Вывод, который они сделали, прост: отдых на Дальнем Востоке прекрасен, но весьма недешев.

"Мамонт" из болтов, шестеренок и гаек, или официально скульптурная композиция "Время", стал одним из символов Магадана. Фото: Татьяна Дмитракова/РГ

Золотая Колыма

Визит нашей семьи в Магадан в июле оказался вполне бюджетным.

Причина №1 - в прошлом году я и мой супруг присоединились к славной когорте пенсионеров, а значит, купили субсидированные авиабилеты по восемь тысяч рублей "туда-обратно" из Хабаровска вместо привычных 25-35 тысяч.

Причина №2 - в этот раз остановились не в гостинице, а в квартире. Бесплатно. Друзья, уезжая в отпуск, оставили ключи от своей "двушки". Так на местных отелях сэкономили за неделю от 31200 (гостиница "ВМ-Центральная" - скромная "тройка", не раз служившая "домом" в прежних командировках) до 48600 рублей (Golden House, повыше классом). Есть варианты и дешевле: можно снять квартиру (15-25 тысяч за неделю) или поселиться в хостеле (9-12 тысяч рублей). Выбор невелик, но в Магадане множится число мест размещения, и это хороший знак.

Город небольшой, и примечательные места можно за полдня обойти: краеведческий музей, музей естественной истории, памятники Владимиру Высоцкому и Вадиму Козину, милый парк культуры и отдыха. Мы лишь прогулялись до бухты Нагаева и поздоровались с "Мамонтом" - ведь в Магадане не первый раз, все его достопримечательности видели, да и главные цели другие: соревнования по промывке золота и рыбалка.

На "Старательском фарте" муж намыл свои 1,2 грамма золота и начал обзванивать местные туркомпании, которые организуют поездки по Колыме. Предмет мечтаний - морская рыбалка и желательно на палтуса.

- В двух турфирмах телефоны не отвечали. В третьей готовы были везти только группу в 15-20 человек - у них-де сейнер. В четвертой предложили найти еще пять-шесть желающих либо заплатить 60 тысяч за поездку на полдня. Пришел в одну из точек компании "Магтур" около 12 часов, агента нет. "А она в парикмахерскую ушла, к пяти будет. Можете подождать", - посоветовали продавцы сувениров, - изложил историю поисков супруг.

В итоге поехал он на речку Олу - на спиннинг можно поймать двух горбуш или одну кету без лицензии. У меня же в программу вошли экскурсии по ювелирным магазинам: где как не в Магадане можно прикупить вещицу с самородками.

На родине вулканов

Камчатка покоряет сразу и навсегда: настолько красив и необычен этот дикий край вулканов, гейзеров и медведей. Экзотика полуострова затмевает все, в том числе и недостаточно развитую туристическую инфраструктуру, и высокие цены на проживание, экскурсии, еду.

То, что отдых будет дорогим, становится понятно еще на этапе покупки билета. Билеты из Владивостока и обратно мне обошлись в 21 тысячу рублей, сыну-студенту, который путешествует со мной, в меньшую сумму - действует льготная программа перелетов. Для сравнения: за 22 тысячи можно улететь по "плоскому" тарифу в Москву и вернуться обратно.

…На подлете к полуострову видны внушительные исполины в снежных шапках.

- Те, рядом с городом, наши домашние, - с теплотой рассказывала соседка в самолете, жительница Петропавловска-Камчатского, или Питера, как зовут его для краткости местные. - Вы знаете, что точное количество вулканов на Камчатке неизвестно? Их сотни, а действующих около 30.

Аэропорт Елизово, главная воздушная гавань региона, увы, на это почетное звание не тянет - старое здание с трудом вмещает пассажиров, которых год от года благодаря растущему турпотоку становится больше. Последний, по оценке Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края, в 2018 году вырос на восемь процентов, достигнув 215,5 тысячи человек, а за несколько предыдущих лет он увеличился с 56 до 200 тысяч. В сентябре этого года должно начаться строительство нового аэровокзального комплекса. Холдинг "Аэро­порты регионов" намерен вложить в него как минимум десять миллиардов рублей. По словам губернатора Виктора Илюхина, задача края при этом - создать всю необходимую инфраструктуру: инженерные сети, подъездную дорогу. Новый аэропорт планируют сдать на стыке 2021-2022 годов.

Цена билетов "туда-обратно" из Хабаровска и Владивостока до Якутска, Магадана, Петропавловска-Камчатского - от 21 до 23 тысяч рублей. До Москвы - 22 тысячи

Позаботиться о жилье туристу тоже надо заранее, хотя сейчас с этим стало проще. За последние два-три года номерной фонд увеличен фактически вдвое - до шести тысяч мест, и все за счет нового строительства. В прошлом году в эксплуатацию ввели девять новых объектов туристического размещения, в этом году планируется еще четыре. Строится в Петропавловске и единственный на полуострове пятизвездочный отель. Мы смогли сэкономить - здесь живут родственники, которые пригласили остановиться у них. Тем не менее мониторинг показывает, что стоимость двухместного номера в гостиницах полу­острова крутится вокруг шести тысяч руб­лей в сутки, при том что сервис зачастую, по отзывам, "простоват".

Но самое главное на Камчатке - экскурсии. Первым делом мы решили покорить действующий вулкан Мутновский. Стоимость однодневного тура, куда входит посещение горячих источников, в разных турфирмах варьируется от 7500 до 9500 рублей на человека. Пешком мы должны были пройти только часть пути, а основной подъем преодолеть на санях снегохода. Но Камчатка показала свой непредсказуемый характер - разыгравшееся солнце подтопило снег, сани стали "тонуть", и инструкторы не рискнули везти в них людей: можно провалиться на многометровую глубину. Так что 2,3 километра по рыхлому снегу пришлось идти своими ногами. Это тяжело, но космический пейзаж наверху вулкана точно того стоит.

В общем, не разочаровала ни одна экскурсия - ни морская рыбалка, ни посещение национальной деревни, где воссоздан быт коренных жителей Камчатки, ни горячие источники в Паратунке.

Не попали мы разве что в Долину гейзеров - выложить за этот тур от 60 до 88 тысяч руб­лей на двоих показалось слишком накладно, так что путешествие, к слову, очень востребованное у туристов, пришлось отложить до следующего раза.

Царство вечной зимы

В конце июля подружка из Якутска пригласила меня на свадьбу. Отличный повод посмотреть новые места!

Начала искать жилье. Койка в общей комнате хостела - от 500 рублей в сутки. Двухместный номер в гостинице - от 2000 руб­лей. За те же деньги можно снять квартиру. Но друзья пригласили пожить бесплатно, и мне удалось неплохо сэкономить.

Сажусь в самолет. 2,5 часа в пути из Хабаровска, и я в столице Якутии. Быстро, но дорого - билеты туда и обратно 23 тысячи рублей. Впрочем, у меня альтернативных вариантов попасть в Якутск не было. Уже после моего отъезда появился поезд.

Про светлое железнодорожное будущее много рассказывали друзья: "Вот пустят поезд, и сможешь к нам чаще приезжать, будет дешевле". Пустили. Но пока не до Якутска, а до станции Нижний Бестях на другом берегу реки Лены. Моста-то нет, и когда появится - неизвестно. Чтобы попасть в Якутск из Хабаровска по железной дороге, сначала нужно провести почти три дня в поез­дах, сделав пересадку в Нерюнгри. Обойдется такое путешествие в 3100 рублей в плацкарте или в 6614 в купе (в одну сторону). Потом на автобусе придется добираться до речного вокзала, а оттуда переправиться в Якутск паромом или на речном такси.

Первые два дня прошли в свадебной суматохе. А в третий появилось время погулять по Якутску и заглянуть в историко-архитектурный комплекс Старый город. Это целый квартал домиков, построенных в стиле XIX века. Настоящий музей под открытым небом. И вход туда - бесплатный.

Еще одно бесплатное развлечение - прогулки по городу в "белые ночи". Бродить по улицам в это время можно сутками. Ближе к вечеру темнеет, но ненадолго. Уже в час начинает рассветать. А в четыре утра солнце светит ярко, как днем.

Кроме того, мы с друзьями собрались поехать на знаменитый ледник Булуус, который не тает даже в жару. Обычно, отправляясь туда, туристы заезжают еще и на скалу Туруук Хайа и водопады Кюрюлюр. Такой тур у операторов стоит от 2500 рублей на человека, причем цена входных билетов туда не входит. Мы решили сэкономить. На речном такси перебрались через Лену, заплатив по 400 рублей с человека (столько же отдали на обратной дороге), а на другом берегу нас встретили знакомые, одолжившие машину. На ней и отправились в Булуус (вход 200 рублей).

Еще одно место, где я мечтала побывать, - Царство вечной мерзлоты (вход 500 рублей). Огромный нетающий ледник внутри горы. Здесь даже летом можно покататься с горки. А еще тут создали целый музей ледяных фигур, среди которых персонажи якутских легенд, современных мультфильмов и фильмов.

Кстати, рядом с царством находится этнографический комплекс Чочур-Муран. Прогулка по нему бесплатная. Ну и как же не зайти в музей мамонта (вход 100 рублей)?

Увы, не удалось съездить на знаменитые Ленские столбы и попасть на якутский праздник Ысыах, который начался через пару дней после моего отъезда. Повод вернуться.